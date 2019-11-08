Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu công danh rộng mở, Tuổi Mão tài lộc đặc biệt khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 08/11/2019 12:02

 Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu con đường công danh thuận lợi, tuổi Mão tài lộc cực kì khởi sắc. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Tý

Tuổi Tý nên giữ gìn sức khỏe trong ngày mới. Đừng vì chạy theo khối công việc khổng lồ mà ngã bệnh.

Tài lộc dần tươi sáng vào cuối ngày. Thu nhập từ công việc chính và phụ đều tăng đáng kể.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Sửu

Ngày mới, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu khá rộng mở. Bạn được đồng nghiệp hay cấp trên hỗ trợ nhiều trong công việc.

Tình cảm có mâu thuẫn, đặc biệt là với những cặp đôi mới yêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Dần

tu vi thu bay ngay 9/11/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Với tinh thần làm việc có trách nhiệm và cẩn trọng. Tuổi Sửu được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể phục, công việc cũng tiến triển tốt.

Dù vậy, tài lộc không mấy khả quan. Bạn nên cân nhắc các khoản chi tiêu phù hợp, tránh hao tài.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mão có điềm tranh cãi với người khác. Đây có thể là hiểm họa tiềm tàng, bạn nhất định phải cẩn thận.

Tài lộc đặc biệt khởi sắc với người kinh doanh, buôn bán.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một ngày khá may mắn. Công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, tình duyên cũng viên mãn.

Bạn có thể dành cuối ngày bên gia đình hay bạn bè.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu bay ngay 9/11/2019 cua 12 con giap 3

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ vì cố chấp mà dễ mắc sai lầm trong ngày mới. Trong công việc hay tình cảm, bạn nên lắng nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm.

Tuổi Tỵ cẩn thận điềm hao tài trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, tuổi Ngọ nên chuyên tâm vào công việc, tránh lơ đãng mà tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại.

Về tình duyên, người độc thân có thể suy xét các nhân duyên tốt đang đến.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi cẩn thận họa thị phi đeo bám. Đặc biệt là người đi làm, sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu không cẩn trọng.

Tài lộc ở mức trung bình nhưng vẫn đủ cho bạn tiêu xài.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Thân

tu vi thu bay ngay 9/11/2019 cua 12 con giap 2

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp thuận lợi trong kinh doanh. Người đi làm cũng có cơ hội để thể hiện năng lực.

Tuy nhiên, tuổi Thân nên dành thời gian nghỉ ngơi vào cuối ngày, tránh quá sức.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Dậu

Con đường thăng tiến của tuổi Dậu đang rộng mở. Cơ hội mới sẽ cho bạn nhiều thử thách và tài lộc.

Tuổi Dậu nên dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể gặp vài điều tiếng trong ngày, nên thận trọng trong lời nói, hành động với người khác.

Cuối ngày, tuổi Tuất có tin vui về gia đạo hay tài lộc.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu bay ngay 9/11/2019 cua 12 con giap 1

Tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 9/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi có điềm tranh cãi với cấp trên hay đồng nghiệp. Hãy bình tĩnh để tránh gây hiểu lầm.

Tài lộc có dấu hiệu tăng nhưng chưa nhiều. Tuổi Hợi nên chi tiêu cẩn thận hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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