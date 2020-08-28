Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần làm chơi hưởng thiệt, tuổi Mão tài lộc chạm đỉnh

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý chịu nhiều áp lực trong công việc. Nhưng bạn đừng quá căng thẳng, bạn đang làm rất tốt.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu tìm được mục tiêu mới và không ngừng phấn đấu. Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì bỏ ra.

Tài lộc cạn vơi nhưng sẽ nhanh chóng dồi dào trở lại.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận may tìm đến tuổi Dần, bạn làm chơi mà hưởng thiệt trong hôm nay.

Dù vậy, đừng quá chủ quan với những món đầu tư tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão dần tìm được vị trí của mình trong công việc. Dù khá vất vả những kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Tài lộc chạm đỉnh trong hôm nay, đặc biệt là người kinh doanh.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn thảnh thơi, thoải mái trong hôm nay. Dường như mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận lợi.

Tuy nhiên, tuổi Thìn nên dành thời gian nhiều hơn cho người ấy và gia đình.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có chuyện không vui trong hôm nay. Dù vậy, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc.

Tài lộc trung bình, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ không nên dễ dàng từ bỏ, hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận trình công việc khởi sắc. Được quý nhân giúp đỡ, bạn càng làm càng hăng, thuận lợi bất ngờ.

Dù vậy, tài lộc có phần vơi hụt so với thời gian trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên tin tưởng vào bản thân và can đảm với những quyết định của mình.

May mắn của tuổi Thân là luôn có bạn đồng hành dù trong bất cứ chuyện gì.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên giữ tinh thần lạc quan hơn. Chuyện gì cũng sẽ có cách.

Tài lộc eo hẹp, nên cẩn thận trong chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất khá thành công trong công việc, cho bạn tâm trạng phấn khởi.

Tình duyên trắc trở với người độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 29/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Hợi có chút vướng mắc với người thân, nên chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Tài lộc tăng vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.