Vận trình của Tý trong ngày hôm nay gặp phải nhiều chuyện không như ý. Bạn không chỉ gặp chuyện buồn phiền trong công việc mà tình duyên cũng khá lận đận. Nói chung bạn nên hạn chế đầu tư hay mua bán vào ngày hôm nay để tránh những chuyện buồn phiền đáng tiếc sẽ xảy ra.

Sửu cũng có một ngày khá u ám, ảm đạm. Chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều điều rắc rối, không giải quyết được. Nếu không kịp thời ngăn chặn, mối quan hệ của bạn sẽ có người thứ ba chen vào. Điều này khiến cho tình cảm của bạn và người ấy nhanh chóng đến bờ vực đổ vỡ.

Tuổi Dần

Dần có một ngày khá may mắn về chuyện tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Cấp trên, đồng nghiệp cũng vô cùng yêu mến và trọng dụng bạn. Nhờ sự thông minh, khéo léo, bạn tìm cho mình nhiều cơ hội việc làm tốt nhất, giúp ích cho tương lai của bạn sau này.

Tuổi Mão

Mão gặp phải nhiều chuyện buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay của Mão sẽ gặp phải nhiều chuyện buồn phiền bởi vì bị tiểu nhân hãm hại. Những người xung quanh ngoài mặt đối xử tốt với bạn nhưng lại đâm sau lưng. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao, lận đận. Chuyện buồn phiền cứ liên tục đổ về khiến bạn không thể đứng vững, tinh thần cũng sa sút trầm trọng.

Tuổi Thìn

Theo lá số tử vi, Thìn có một ngày hao tài tốn của. Bạn làm gì cũng thất thoát tiền bạc, vì thói quen mua sắm bạt mạng của bản thân khiến bạn buồn phiền không yên. Vì vậy hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm một chút để cuộc sống sau này an nhàn, thảnh thơi hơn.

Tuổi Tỵ

Tỵ may mắn hơn người trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Được cát tinh che chở nên bạn hoàn thành đúng những kế hoạch được giao. Tỵ không cần phải đắn đo, suy quá nhiều cũng có nhiều cơ hội làm giàu tìm đến. Nhất là con đường quan lộ cứ luôn rộng mở giúp bạn vượt qua những khó khăn, vướng bận ở hiện tại. Tỵ nên chú trọng sức khỏe trong ngày hôm nay, ăn uống điều độ để không ảnh hưởng công việc.

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của bạn khá tươi mới. Cả hai tâm đầu ý hợp, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời người độc thân cũng trúng tiếng sét ái tình hoặc lời tỏ tình bất ngờ trong ngày hôm nay.

Tuổi Mùi

Mùi có đất dụng võ được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mùi mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc. Vì vậy mà ngày hôm nay, bạn có thể khoe hết những tài năng tiềm ẩn của bản thân. Nhờ vậy, những cố gắng, chăm chỉ thời gian qua của bạn nhanh chóng được đền đáp xứng đáng. Mùi không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì hôm nay là ngày may mắn với bạn.

Tuổi Thân

Thân không gặp may mắn trong ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng thất bại cũng vì vậy mà tinh thần đi xuống trầm trọng. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của bạn. Bạn không có tinh thần làm việc, lúc nào cũng mệt mỏi, ủ dột. Có thể nói vận trình của Thân gặp khá nhiều trục trặc, rắc rối.

Tuổi Dậu

Vào ngày cuối tuần, vận trình của bạn khởi sắc rực rỡ. Các khoản thu đồng loạt tăng lên đáng nể. Tiền trong ngân hàng cứ tăng lên cấp số nhân. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng hưng phấn, tỉnh táo, làm gì cũng đạt được nhiều thành tựu.

Tuổi Tuất

Tuất bị hãm hại, cản đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuất dễ suy sụp bởi những chiêu trò hãm hại của tiểu nhân. Nhất là chuyện tình cảm, kẻ thứ ba sẽ chen ngang khiến mối quan hệ của bạn có dấu hiệu rạn nứt. Mâu thuẫn của hai bên xảy ra liên tục, vì vậy có thể cả hai sẽ chia tay trong ngày hôm nay.

Tuổi Hợi

Hợi có nhiều niềm hạnh phúc trong ngày hôm nay. Bạn đánh đâu thắng đó, tiền tài, công danh vang dội, đáng ngưỡng mộ. Bạn hốt hết may mắn của thiên hạ nên tiền bạc cứ đổ về liên tục. Đồng thời những người độc thân sẽ có tình yêu viên mãn. Người có gia đình, vợ chồng yên ấm, hòa thuận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm