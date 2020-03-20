Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần tiền tiêu không hết, Tuổi Thìn có chuyện tình đẹp như phim

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có một ngày trải nghiệm vô cùng thú vị. Bạn hợp tác với nhiều đối tác mới nên công việc có phần suôn sẻ, thuận lợi hơn. Cả hai có tiếng nói chung nên dự án nhanh chóng được ký kết, không xảy ra bất cứ trở ngại hay khó khăn gì.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình tốt xấu như thế nào để tìm cách phòng tránh.

Vận trình của Dần vô cùng hanh thông. Tiền bạc của bạn đổ về tiêu không hết, cứ vơi rồi lại đầy. Thậm chí còn có người tự động mang đến nhà dâng cho. Vì vậy mà bạn tha hồ mua sắm, đi du lịch thư giãn sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, áp lực.

Sửu khá thất vọng về những mối quan hệ xung quanh. Bạn bị lừa gạt nhiều nên không còn tin vào bất cứ lời nói, hứa hẹn của ai. Đây là thời điểm giúp bạn trưởng thành và tự đi trên đôi chân của mình không sợ bất tiểu nhân nào hãm hại hay cản đường mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Mão khá thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão khá thông minh lanh lợi nên được nhiều người yêu mến. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, bạn luôn gây ấn tượng mạnh với đối phương. Nam tuổi Mão có số đào hoa nên nhận được nhiều lời tỏ tình. Nữ tuổi Mão đi đến đâu cũng được yêu thương, chiều chuộng.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Thìn

Những con giáp tuổi Thìn có chuyện tình đẹp như trong mơ. Bạn bắt đầu mối quan hệ nên cuộc sống có thêm nhiều điều thú vị như bản thân mong muốn. Bạn và người ấy tâm đầu ý hợp, thấu hiểu và lắng nghe nhau mọi lúc mọi nơi. Đây là người mà bạn tìm kiếm bao nhiêu lâu nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Tỵ có nhiều thời gian dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ có nhiều thời gian dành cho bản thân. Những áp lực công việc cũng không còn lớn. Vì vậy bạn tha hồ nghỉ ngơi, thư giãn tại nhà. Sau đó, Tỵ sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng thực hiện những dự án lớn mà bản thân đề ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Ngọ

Mối quan hệ xã giao của bạn vô cùng tốt đẹp. Bạn đi đến đâu là được săn đón, hoan nghênh tới đó. Những người gặp khó khăn luôn được giúp đỡ, quan tâm. Vì vậy mà bạn không cảm thấy cô đơn khi đối mặt với những chuyện khó khăn xảy ra với mình trong ngày thứ Bảy này.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Mùi gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi phải đối mặt với nhiều điều khó khăn xảy ra xung quanh mình. Nhưng điều này càng giúp bạn trưởng thành hơn. Những khó khăn giúp bạn mạnh mẽ và kiên cường. Đây là bài học bạn học được trong ngày cuối tuần này.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Thân

Thân làm việc vô cùng hiệu quả nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Tuy nhiên bạn quá kiêu ngạo, tự cao tự đại nên bị nhiều người ganh ghét, không ưa ra mặt. Nếu tiếp tục như vậy, bạn sẽ bị tẩy chay, tệ hơn là mất đi những cơ hội tốt tiến thân trong công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Dậu

Dậu khá thiếu quyết đoán và do dự nhiều trong những quyết định của mình. Vì vậy bạn luôn bị người khác xem thường. Ngày thứ Bảy hãy thay đổi suy nghĩ của mình để làm việc tốt hơn. Cấp trên sẽ giao cho bạn nhiều dự án mới, đây là cơ hội để bạn thể hiện tài năng của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Tuất gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuất gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối trong sự nghiệp. Bạn hay ngồi lê đôi mách, ăn không nói có chuyện của người khác nên bị ghét. Thậm chí còn bị chơi xấu sau lưng. Điều này khiến vận trình của bạn không mấy tốt đẹp. Tệ hơn là chăm chỉ đến mấy cũng không được công nhận.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/3/2020 của tuổi Hợi

Có nhiều người tiếp cận bạn với ý đồ xấu. Hãy biết lựa bạn mà chơi, đừng tùy tiện tin lời người khác nói. Vì bạn có thể bị mắc bẫy khiến bản thân tiền mất tật mang, mất niềm tin vào cuộc sống. Lời khuyên cho Hợi là nên cẩn thận, đề cao cảnh giác với những mối quan hệ mới của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm