Tử vi thứ Bảy ngày 19/8: Lộc trời bay vào túi 3 con giáp, làm ăn cát tường như ý, ngồi không hưởng bát vàng, phúc đức dày người

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 19/8, vận may của người tuổi Mùi cũng theo đó mà đến. Trong công việc, chỉ cần người tuổi Mùi đưa ra những lựa chọn chính xác, những bất lợi, khó khăn trước đây cũng sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi vào dĩ vãng.

Thời gian trước, do vận may trong công việc giảm sút, người tuổi Mùi thường hay bị khách hàng hoặc cấp trên gây khó dễ, cản trở, khiến bản thân mệt mỏi, muộn phiền. Tuy nhiên tại thời điểm này, được cát tinh soi chiếu hộ mệnh, may mắn gõ cửa, vận may của người cầm tinh con dê không mời cũng đến.

Trong công việc, các bạn cũng sẽ có được những bước phát triển mới, trong sự nghiệp như cá gặp nước, mọi việc đều suôn sẻ, có hy vọng giành được cơ hội thăng tiến, tăng lương trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, những người tuổi Dậu rất độc lập, biết suy nghĩ, có lý tưởng. Họ tuy phải chịu nhiều thiệt thòi khi còn nhỏ nhưng sẽ nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường.

Người tuổi này rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. Trong ngày 19/8, họ nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.