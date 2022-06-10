Tử vi thứ bảy ngày 11/6/2022 của 12 con giáp: Tý có bước đột phá trong công việc, Sửu có tình duyên phơi phới, Thìn có nhiều ý tưởng mới trong công việc

Công việc, vận trình sự nghiệp không tệ, sắp tới sẽ có bước đột phá mới. Tuy nhiên, cơ hội đi kèm thách thức, bạn cần cân nhắc kỹ, đồng thời cũng nên thảo luận với người đồng hành.

Tình duyên, tình cảm của 2 bạn xuất hiện vấn đề nhưng vẫn sẽ ổn nếu khúc mắc này được giải quyết.

Tài vận, đầu tư sớm có thể hưởng lợi, nhưng đừng vì điều này mà tăng cường đầu tư mạo hiểm, nếu không có thể sẽ bị thua lỗ.

Tuổi Sửu

Tình duyên, thời gian tới, trực giác của bạn sẽ chính xác hơn, bạn có thể làm hài lòng đối phương đúng lúc và điều này làm tăng đáng kể vị trí của bạn trong mắt người ấy.

Công việc, bạn thấy lo lắng hoặc cư xử không tự nhiên trong các cuộc họp quan trọng. Hãy học cách thư giãn đầu óc. Khi các nhiệm vụ tăng lên, bạn cần có thời gian biểu rõ ràng.

Tài vận, hãy học cách quản lý tiền bạc. Quản lý tài chính có thể khiến bạn tiết kiệm và đối phó được với những tình huồng bất ngờ.

Tuổi Dần

Tình duyên, mặc dù 2 bạn yêu nhau và hiểu nhau nhưng sẽ không tránh khỏi có những thời điểm xuất hiện khúc mắc. Bạn có thể trao đổi những suy nghĩ của riêng mình, hãy học cách giao tiếp với nhau nhiều hơn.

Công việc, tiến độ công việc gần đây được đẩy nhanh, bạn cần điều chỉnh lịch trình và kế hoạch hợp lý. Bạn cũng rất nhiều ý tưởng và được lãnh đạo ghi nhận.

Tài vận, sự nỗ lực trong công việc của bạn được ghi nhận, lươn tăng. Các khoản đầu tư sinh lời.

Tuổi Mão

Tình duyên, bạn có thể tham gia một số hoạt động xã hội, những lúc như vậy, bạn sẽ có cơ hội đón nhận tình yêu.

Công việc tương đối kém. Khi được giao một công việc bạn không thích, Mão cần hoàn thành nó cẩn thận. Đừng phàn nàn. Đây chỉ làm tạm thời. Hãy chấp nhận những lời chỉ trích và đừng cáu gắt hay hờn dỗi khi sửa sai.

Tài vận, đừng dễ dàng tin vào thông tin của người khác trong đầu tư. Bạn cần có phán đoán của riêng mình và làm tốt công tác phân tích rủi ro.

Tuổi Thìn

Tình duyên, một số vấn đề phát sinh, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ xảy ra tranh cãi.

Công việc không tồi. Gần đây, có nhiều ý tưởng sáng tạo và mới mẻ, được lãnh đạo đánh giá cao. Nhiều thứ, thậm chí đạt kết qủa tốt.

Tuổi Tỵ

Tình duyên, dễ nảy sinh nghị kỵ với nửa kia. Bạn nên tạo cảm giác an toàn hơn nếu không sẽ khủng hoảng niềm tin. Cả 2 đều thấy khó khăn trong giao tiếp.

Công việc thuận lợi, nỗ lực được công nhận, thăng tiến đều đặn. Có được điều này là do những nỗ lực ban đầu và giờ là thời điểm bắt đầu đâm hoa kết trái.

Tuổi Ngọ

Tình duyên, đối tượng của bạn có quan hệ nhập nhằng. Kiểu quan hệ không rõ ràng này khiến bạn thấy mệt mỏi, không còn kiên nhẫn.

Công việc hanh thông, gần đây bạn được quý nhân giúp đỡ. Đồng nghiệp cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong công việc, nhờ sự hợp tác với các đồng nghiệp mà công việc đạt được kết quả tốt. Vì vậy, hãy học cách tin tưởng đồng nghiệp, đừng làm tất cả công việc một mình.

Tuổi Mùi

Tình duyên, phát triển tương đối ổn định và tiến triển tốt với nửa kia.

Công việc, tình trạng công việc ở mức trung bình khá. Gần đây, bạn sẽ bận rộn hơn một chút và có nhiều việc vặt hơn. Nó đòi hỏi khả năng phối hợp tốt. Mùi biết không chỉ cần thời gian được phân bổ tốt, công việc sẽ được giải quyết ổn thỏa mà không cần phải đối diện với quá nhiều áp lực.

Tài vận, đừng hấp tấp trong quyết định đầu tư, nếu không bạn có thể sẽ phá sản. Bạn nên học hỏi và tham khảo ý kiến của bạn bè trước khi quyết định.

Tuổi Thân

Tình duyên, vì bận rộn công việc mà không quan tâm đến nửa kia. Thế nên, người yêu cảm thấy lạc lõng. Hãy cố gắng kéo người ấy lại bên mình.

Công việc, bạn dễ bị phân tâm, dễ mắc sai sót, có thể bị phê bình. Bạn có thể đúc kết đúng đắn kinh nghiệm làm việc trước đây và những thói quen tốt để phát huy hết lợi thế của mình.

Tuổi Dậu

Tình duyên, không có cảm giác an toàn trong mối quan hệ tình cảm. Bạn cần đối phương khen ngợi nhiều hơn và khích lệ nhiều hơn trong tình yêu. Nhưng, đừng đặt ra quá nhiều yêu cầu đối với đối phương và kỳ vọng quá cao.

Công việc, bạn làm việc tốt hơn, có mục tiêu cao hơn và kỳ vọng hơn. Trong các cuộc họp, bạn thể hiện bản thân, điều này sẽ khiến đồng nghiệp cảm thấy không hài lòng hoặc ghen tị với bạn.

Tuổi Tuất

Tình duyên, muốn có được tình yêu, bạn cần biết cách thể hiện thế mạnh của mình và kết thân với người khác phái.

Sự nghiệp, khối lượng công việc nhiều, áp lực cũng vì thế mà tăng lên. Nếu tiếp tục làm việc theo khung giờ trước đó, bạn có thể không hoàn thành được công việc và phải làm thêm giờ.

Tuổi Hợi

Tình duyên, bạn có thể đưa nửa kia tham gia các dịp xã giao, giới thiệu với bạn bè. Đây là cách để bạn thể hiện tình yêu cũng là cách để nửa kia thêm yên tâm.

Công việc, vận trình sự nghiệp hanh thông hơn. Giao lưu, gặp gỡ khách hàng nhiều hơn để có thể chủ động thể hiện bản thân.

Tài vận, dễ xảy ra vấn đề đứt dây chuyền vốn trong hợp tác. Cần phải đầu tư nhiều vốn hơn để xoay chuyển tình hình. Bạn có thể giao tiếp với các đối tác của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!