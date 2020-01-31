Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý làm việc không được kết quả như ý. Dù vậy, bạn vẫn được quý nhân chở che, mọi chuyện sẽ không quá tệ,

Xem tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Vận trình của tuổi Sửu có cơ hội kiếm tiền, gặp được vận may tài lộc. Người làm ăn, kinh doanh tìm được đối tác tiềm năng.

Tài chính không dư dả, bạn nên cố gắng hơn và cân nhắc chi tiêu hơn.

Tình duyên gặp điềm không tốt, dễ có cãi vã.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc. Dù vậy, đừng tự tạo áp lực cho bản thân.

Tình duyên có chút trở ngại. Người có đôi nên bao dung với nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có một ngày mới nhiều tốt lành. Người buôn bán khởi động những kế hoạch mới.

Tài chính khá ổn, nhưng cần đề phòng tiểu nhân quấy phá.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn có thể nhận được nguồn thu bất ngờ. Công việc cũng ổn định, không nhiều áp lực.

Quan hệ tình cảm có nhiều niềm vui, gia đình hòa thuận.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ hao hụt tiền bạc vì bị tiểu nhân “chơi xấu” sau lưng. Bạn nên rút kinh nghiệm để không có lần sau.

Công việc sẽ có chút khó khăn vào đầu ngày, nhưng sau đó sẽ ổn thỏa hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Ngọ

Đây có lẽ là một ngày không may với tuổi Ngọ. Không chỉ gặp khó khăn trong công việc mà chuyện tình cảm của bạn còn có thể bị tiểu nhân phá rối.

Bạn nên giữ bình tĩnh, cái đầu lạnh sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề trước mắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Mùi

Cơ hội tài lộc đến với tuổi Mùi trong hôm nay, bạn phải càng nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là trong công việc.

Dù khá bận rộn nhưng bạn vẫn nên dành thời gian nhiều cho người thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên tính toán cẩn thận, nhất là về tiền bạc, đề phòng hao hụt mất mát.

Người đi làm dù chịu áp lực lớn nhưng kết quả sẽ xứng đáng với những gì bỏ ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Dậu

Đầu năm, tuổi Dậu có nhiều trăn trở trong công việc. Bạn nên có mục tiêu và kế hoạch cụ thể.

Tình duyên phát triển với người độc thân đang có đối tượng mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Tuất

Tình duyên tốt đẹp trong hôm nay sẽ giúp tuổi Tuất đối diện với những chuyện không vui trong ngày. Đặc biệt là trong công việc, bạn nên giữ thái độ bình tĩnh.

Tài lộc ổn định, đủ để tuổi Tuất chi tiêu.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 1/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi may mắn tài lộc. Người kinh doanh “bội thu” bất ngờ.

Người có đôi càng thấu hiểu, gắn bó với nhau hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.