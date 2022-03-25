Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, có tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào với người tuổi Tý trong hôm nay. Do đó, bản mệnh khi làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau rồi mới tiến hành để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Nhất là khi trong ngày còn có sự xuất hiện của tiểu nhân Thiên Quan cảnh báo con giáp này về những nguy cơ thị phi đeo bám, phá hoại vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Mọi chuyện tốt nhất nên dĩ hòa vi quý, đừng đối chọi quá gay gắt mà tự rước họa vào thân.

Thực Thần mang tới cho người tuổi Sửu một ngày đàm phán, hợp tác làm ăn suôn sẻ nhờ tài ăn nói ngoại giao khéo léo, gây được ấn tượng tốt với mọi người. Dù đối phương khó tính hay khắt khe đến mức nào thì con giáp này cũng có thể giữ được sự bình tĩnh hài hòa, xây dựng thiện cảm để tạo ra điều kiện có lợi cho mình.

Tài vận trong ngày vô cùng hanh thông, bản mệnh làm gì cũng đều có quý nhân tương trợ, mưu sự thuận lợi, hơn nữa bản mệnh lại giỏi về kinh doanh, nên trong ngày này có thể tạo bước đột phá lớn về sự nghiệp, kéo theo là thu nhập có sự cải thiện đáng kể.

Tuổi Dần

Tam Hội xuất hiện mang tới cho người tuổi Dần nhiều ý tưởng phát triển mới mẻ. Đây là lúc bạn thoải mái sáng tạo, có những bước đi mới trong sự nghiệp, đề xuất phương án mới sẽ rất dễ được tán đồng và thông qua, mạnh dạn thể hiện bản thân đi nhé.

Thêm Chính Ấn dẫn đường, những chú Hổ tìm thấy cho mình lối đi đúng đắn, phát triển được thế mạnh của bản thân và có thể sẽ giành được nhiều thành công trên con đường phía trước, đạt được mục tiêu mình mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày Thiên Ấn nhập cục, mọi việc của người tuổi Mão đang thuận lợi hơn khi mà con giáp này được phát huy ưu điểm của mình, cơ hội nghề nghiệp của bạn đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Hôm nay phù hợp để đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai của bản thân.

Chỉ cần nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân, cộng với việc không ngừng cố gắng vươn lên, những chú Mèo sẽ sớm có cơ hội thăng tiến trong bất cứ ngành nghề nào đã lựa chọn. Những bạn làm các ngành liên quan đến học thuật như bác sĩ, kĩ sư, luật sư… sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn nổi trội trong hôm nay.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn đề phòng tiểu nhân rình rập, sẵn sàng gây hại cho bạn bất cứ lúc nào. Thứ 7 này sẽ là một ngày khá vất vả với bản mệnh khi bạn gần như không được ngơi nghỉ phút nào. Càng những lúc như vậy càng hành xử cẩn trọng, tính toán kĩ càng, tránh cạm bẫy hãm hại.

Trong ngày còn có cả Thương Quan giáng họa, những chú Rồng nên hạ thấp cái tôi của bản thân xuống. Không ai phủ nhận bạn thông minh, tài trí, thế nhưng đừng để sự hiếu thắng khiến bạn trở nên cao ngạo, để cái tôi của mình quá cao trong mọi việc sẽ dễ làm hỏng mọi chuyện.

Tuổi Tỵ

Kiếp Tài đe dọa vận trình tài lộc trong ngày thứ 7 này của người tuổi Tỵ. Bản mệnh có điềm báo mất tiền hao của khá rõ. Trong kinh doanh, buôn bán, hay tiến hành những việc liên quan đến tiền bạc đều phải thật sự cẩn trọng, chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến bản mệnh phải trả giá bằng việc mất đi những đồng tiền xương máu của mình.

Hung tinh chiếu mệnh còn gây ra những mâu thuẫn với đồng nghiệp của con giáp này. Điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn phiền hoặc tâm trí trở nên hỗn loạn. Hai bên tốt nhất nên bình tĩnh để tìm ra tiếng nói chung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đương đầu với không ít trục trặc trong công việc. Thay vì cuống cuồng mà khiến mọi chuyện loạn lên, điều bạn nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo, đừng nên nóng giận vì mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, và chỉ khi bình tĩnh bạn mới có thể tìm ra giải pháp phù hợp.

Tỷ Kiên nhập cục, bản mệnh nên tham khảo ý kiến của những người thân thiết và đáng tin cậy trước khi quyết định chuyện liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Những quyết định vội vàng mà bạn cố chấp đưa ra trong ngày đầu óc thiếu tỉnh táo có thể khiến bạn mất tiền đó.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi có một vận trình hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió không có chướng ngại. Con giáp này đang nhận được sự ủng hộ của mọi người, lại thêm sự cố gắng tự thân, bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước, hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch với kết quả xuất sắc hơn cả dự tính.

Thêm Thực Thần trợ mệnh, những chú Dê có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Bạn dễ xây dựng được những mối quan hệ xã gia, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt – xấu để tránh tình trạng bị tiểu nhân lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi sau này.

Tuổi Thân

Chính Tài trợ mệnh đảm bảo cho người tuổi Thân có nguồn thu nhập vững vàng, không cần phải lo lắng những vấn đề về tài chính. Bạn nên duy trì tình trạng này bằng cách làm việc chăm chỉ cũng như năng động hơn trong các mối quan hệ xã giao để tìm kiếm nhiều cơ hội phát triển hơn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân hôm nay có những khúc mắc. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Bản mệnh đừng “sớm nắng chiều mưa” như thế gây ảnh hưởng tới nhân duyên cũng như hòa khí trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày hôm nay của người tuổi Dậu có thể xảy ra tranh cãi, xung đột. Bạn dễ gặp phải sự phản đối từ đồng nghiệp, thậm chí là cả cấp trên trong quá trình trao đổi công việc, điều này khiến tâm trạng những chú Gà sa sút nghiêm trọng. Trước khi đổ lỗi cho người khác, bạn cũng nên xem lại ý tưởng của bản thân liệu đã phù hợp chưa nhé.

Chuyện tình cảm trong ngày này cũng có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình. Đừng ngần ngại là người xuống nước trước vì trong tình yêu, thắng thua không quan trọng.

Tuổi Tuất

Hôm nay là một ngày thích hợp để người tuổi Tuất xúc tiến các kế hoạch hợp tác, làm ăn của mình. Bản mệnh có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Tuy nhiên, bạn vẫn cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, nếu không chúng có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Ngoài ra, không phủ nhận con giáp này là người thông minh, có tài nhưng Thương Quan độ mệnh vẫn khuyên bạn nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để bắt chẹt, cản trở bạn trong tương lai.

Tuổi Hợi

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Hợi có thể giải quyết ổn thỏa mọi công việc, nhiệm vụ trong hôm nay. Đặc biệt mang đến điềm may về kí kết hợp đồng, làm ăn kinh doanh. Khách hàng tự tìm đến, đối tác làm việc dễ chịu, đôi bên đạt được sự thống nhất nên sự kiện diễn ra nhanh chóng, thuận buồm xuôi gió, thành công mĩ mãn.

Lại thêm Chính Quan nâng đỡ, khả năng thăng tiến của tuổi Hợi trong thời gian tới là khá lớn. Chính vì thế, nếu muốn đạt được mục tiêu của mình, con giáp này cần cố gắng hết sức để vượt qua thử thách trước mắt. Hãy cứ tự tin vào chính năng lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.