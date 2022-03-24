Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/3/2022, hiểm họa vây quanh, tiểu nhân chắn lối, 3 con giáp phiền lòng đủ chuyện, bị kẻ xấu bày mưu hãm hại, đường TÀI LỘC đứt gánh, thâm hụt

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 12:18

Tử vi của 12 con giáp dự đoán, thứ Sáu 25/3/2022, 3 con giáp xui xẻo phiền lòng đủ điều, vận khí đi xuống kéo theo tài lộc thâm hụt.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối và suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những điều sai trái, dối trá của kẻ xấu bụng.

Tốt nhất, bản mệnh tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc tốt nhất có thể. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh, rồi trắng đen sẽ rõ ràng và mọi người sẽ phân biệt được thôi.

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Người tuổi Tỵ hôm nay hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả trong ngày hôm nay. Nếu kết quả công việc không được như mong muốn dù đã cố gắng rất nhiều, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi đó như 1 cơ hội rèn luyện bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm lứa đôi rạn nứt vì sự lạnh nhạt của bạn.

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Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cẩn phải cẩn trọng nếu không muốn gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù còn độc thân hay đã có nửa kia, bản mệnh cũng cần tránh các mối quan hệ mập mờ, chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới.

Trong công việc, Thương Quan khuyên con giáp xui xẻo dù có đối diện với khó khăn cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Bỏ cuộc không phải là cách giải quyết vấn đề triệt để, mà chỉ là cách bạn trốn tránh đối diện với hiện thực thôi.

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Người tuổi Mùi cẩn phải cẩn trọng nếu không muốn gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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