Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/3/2022, gió LỘC, mưa TIỀN đổ về rào rào, 3 con giáp lọt vào MẮT XANH của THẦN TÀI, cấp trên chấm sổ tăng lương, phê duyệt thăng chức, từ đây đường công danh VƯỢNG PHÁT như 'hổ thêm cánh'

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 06:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 25/3/2022, 3 con giáp may mắn đón mưa lộc, gió tiền, sự nghiệp phất lên vun vút.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần làm lãnh đạo có thể khẳng định được quyền uy của mình với cấp dưới nhờ sự giúp đỡ của Thiên Ấn. Thậm chí, bản mệnh có khả năng dẫn dắt tập thể đạt được thành công thuyết phục.

Nếu là người làm công ăn lương, sự thông minh, nhanh nhạy giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết những vấn đề hóc búa. Bạn hãy tự tạo cho mình cơ hội khẳng định giá trị bản thân trong mắt nhà lãnh đạo.

con giap may man 1
Nếu là người làm công ăn lương, sự thông minh, nhanh nhạy giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết những vấn đề hóc búa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài là dấu hiệu tốt lành cho người tuổi Dậu trên phương diện sự nghiệp. Nếu đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình.

Những người luôn tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu cụ thể cũng có một ngày tương đối dư dả. Con giáp may mắn không rơi vào tình cảnh túng thiếu, phải chạy vạy vay mượn người khác, ngay cả khi những sự cố bất ngờ xảy đến.

con giap may man 2
Chính Tài là dấu hiệu tốt lành cho người tuổi Dậu trên phương diện sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy trân trọng cơ hội này và học hỏi thêm những điều đáng quý từ người ấy.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

con giap may man 3
Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu 25/3/2022 của 12 con giáp: Dậu - Hợi khó khăn đi qua, tận hưởng thành quả xứng đáng, Tỵ - Mùi chuẩn bị tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối, hiểm họa vây quanh

Tử vi thứ Sáu 25/3/2022 của 12 con giáp: Dậu - Hợi khó khăn đi qua, tận hưởng thành quả xứng đáng, Tỵ - Mùi chuẩn bị tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối, hiểm họa vây quanh

Tử vi ngày mới, Thứ Sáu 25/3/2022 của 12 con giáp dự đoán, Dậu - Hợi khó khăn đi qua, tận hưởng thành quả xứng đáng, Tỵ - Mùi chuẩn bị tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối, hiểm họa vây quanh. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tâm linh tử vi con giáp may mắn tử vi thứ Sáu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót