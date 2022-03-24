Tử vi thứ Sáu 25/3/2022 của 12 con giáp: Dậu - Hợi khó khăn đi qua, tận hưởng thành quả xứng đáng, Tỵ - Mùi chuẩn bị tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối, hiểm họa vây quanh

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , được Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tý dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Đó là lý do bạn luôn được giao cho những công việc quan trọng.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện khó khăn, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà tránh được những hiểu lầm đáng tiếc.

Thương Quan cảnh báo người tuổi Sửu có thể vướng phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Để tránh phải hối tiếc trong tương lai, bạn chớ nên vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào hoặc từ bỏ việc mình đang làm.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn của mình với người khác.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần làm lãnh đạo có thể khẳng định được quyền uy của mình với cấp dưới nhờ sự giúp đỡ của Thiên Ấn. Thậm chí, bản mệnh có khả năng dẫn dắt tập thể đạt được thành công thuyết phục.

Nếu là người làm công ăn lương, sự thông minh, nhanh nhạy giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết những vấn đề hóc búa. Bạn hãy tự tạo cho mình cơ hội khẳng định giá trị bản thân trong mắt nhà lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn ở bên là thời điểm rất thích hợp để bạn bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ có cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại và biết mình nên làm những gì trong tương lai.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn hôm nay khó mà được êm đềm như ý muốn. Mọi chuyện có thể bắt nguồn từ những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng vì không có cách xử lý khéo léo nên “chuyện bé xé ra to”.

Thực Thần tạo điều kiện cho những người làm nghề tự do có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Bạn hoàn thành tốt công việc nên thường được đối tác, khách hàng tin cậy. Hãy nắm bắt cơ hội này và kéo dài hoạt động hợp tác cùng phát triển.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối và suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những điều sai trái, dối trá của kẻ xấu bụng.

Tốt nhất, bản mệnh tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc tốt nhất có thể. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh, rồi trắng đen sẽ rõ ràng và mọi người sẽ phân biệt được thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tinh thần của người tuổi Ngọ hôm nay khá tốt, bạn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Cho dù công việc được giao có khó khăn, thử thách đến mấy, bản mệnh vẫn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm quanh mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cẩn phải cẩn trọng nếu không muốn gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù còn độc thân hay đã có nửa kia, bản mệnh cũng cần tránh các mối quan hệ mập mờ, chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới.

Trong công việc, Thương Quan khuyên bạn dù có đối diện với khó khăn cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Bỏ cuộc không phải là cách giải quyết vấn đề triệt để, mà chỉ là cách bạn trốn tránh đối diện với hiện thực thôi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả trong ngày hôm nay. Nếu kết quả công việc không được như mong muốn dù đã cố gắng rất nhiều, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi đó như 1 cơ hội rèn luyện bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm lứa đôi rạn nứt vì sự lạnh nhạt của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài là dấu hiệu tốt lành cho người tuổi Dậu trên phương diện sự nghiệp. Nếu đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình.

Những người luôn tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu cụ thể cũng có một ngày tương đối dư dả. Bạn không rơi vào tình cảnh túng thiếu, phải chạy vạy vay mượn người khác, ngay cả khi những sự cố bất ngờ xảy đến.

Tuổi Tuất

Thực Thần nâng bước, người tuổi Tuất làm nghề tự do có một ngày cực kỳ may mắn trên phương diện tài lộc. Những mối đầu tư từ trước đó đang mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng không mệt mỏi trong tương lai.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy trân trọng cơ hội này và học hỏi thêm những điều đáng quý từ người ấy.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.