Tử vi thứ Bảy 23/4/2022 của 12 con giáp: Tý - Sửu sự nghiệp hòa hảo, Ngọ - Mão chịu nhiều vất vả, dễ bị hãm hại và ghen ghét

Tử vi ngày thứ Bảy 23/4/2022 cho hay, vận trình tình cảm ảm đạm. Tác động của cục diện Tý Ngọ tương hại khiến cho mâu thuẫn giữa các cặp đôi càng trở nên gay gắt hơn. Bản mệnh không khỏi cảm thấy chạnh lòng vì đối phương ngay từ đầu đã không trân trọng tình cảm của mình.

Theo tử vi 12 con giáp , vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày thứ Bảy 23/4/2022 diễn ra ổn định. Các kế hoạch cũng như dự định vẫn đang trên đà được thực hiện. Tuy nhiên, một vài rắc rối phát sinh bất ngờ nếu không được giải quyết kịp thời rất dễ để lại hậu quả về sau.

Vận trình tình cảm hôm nay cũng có nhiều xáo trộn. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi thường rơi vào tình trạng nặng nề và căng thẳng vì cãi vã triền miên. Nếu như có chuyện không vừa ý thì tốt nhất nên nói ra chứ không phải là cất giữ trong lòng.

Ở mặt sự nghiệp, vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày thứ Bảy 23/4/2022 diễn ra vô cùng dễ thở. Phương diện công việc không có vấn đề cần lo lắng, trái lại còn đón nhận nhiều tin vui vào cuối ngày.

Tuổi Dần

Tử vi ngày thứ Bảy 23/4/2022 cho hay, người tuổi Dần có tin vui về đường tài lộc. Người kinh doanh có một ngày phát tài, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ. Nếu hôm nay dốc sức thì cả tuần tới bản mệnh sẽ không còn phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Bên cạnh vận trình tài lộc đã khá, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dần cũng rất tốt đẹp. Thời gian này nhân duyên của con giáp này khá vượng, nhất là nhân duyên khác giới. Đây là cơ hội tuyệt vời cho người độc thân để tìm một nửa yêu thương phù hợp, chỉ có điều bản mệnh có chịu mở lòng hay không thôi.

Tuổi Mão

Trong ngày 23/4/2022, người tuổi Mão vất vả, tất bật ngược xuôi để giải quyết công việc nhưng chưa chắc đã được ghi nhận công sức xứng đáng, thậm chí bị gạt ra lề thành công. Đây là bài học dành cho lòng tốt không đúng nơi đúng chỗ.

Bù lại tài tinh tương trợ mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính khá ổn. Vận trình tình cảm của tuổi Mão cũng rất hanh thông. Nếu bản mệnh cảm nhận được rằng tình cảm cả hai đã chín muồi thì đây cũng là lúc có thể đưa đối phương về ra mắt gia đình, thậm chí, nếu đủ tự tin hãy bắt đầu đề cập tới chuyện cưới hỏi.

Trong ngày 23/4/2022, người tuổi Mão vất vả, tất bật ngược xuôi để giải quyết công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày thứ Bảy 23/4/2022 tiết lộ, Chính Tài đem tới nhiều cơ hội làm giàu cho người tuổi Thìn. Người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng nắm lấy các cơ hội trước mắt để có thể là người dẫn đầu xu hướng, người làm công ăn lương, những thành tích cao trong công việc là nguyên nhân khiến lãnh đạo dành cho bạn một khoản thưởng nóng rủng rỉnh.

Trong phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Thìn và nửa kia vô cùng khăng khít. Dù có gặp phải khó khăn nào đi nữa, hai người cũng sẽ ở bên nhau, cổ vũ nhau cùng vượt qua. Người ấy cũng tiếp thêm cho bạn nhiều sự dũng cảm và nghị lực sống.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp tuổi Tỵ vào thứ Bảy 23/4/2022 có cục diện Thương Quan cản trở, người tuổi Tỵ cần hạ cái tôi của mình xuống và hạn chế mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Bạn chớ nên cố tình chọc giận đối phương, bởi việc đó chỉ đem lại tác động tiêu cực cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Bù lại, theo tử vi 12 con giáp, may mắn là trên phương diện tình cảm có Hỏa sinh Thổ, người độc thân nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Nếu thấy trái tim mình đã rung động, bạn không nên tiếp tục che giấu nữa mà hãy cho đôi bên một cơ hội được hiểu thêm về nhau.

Tuổi Ngọ

Trong ngày thứ Bảy 23/4/2022, người tuổi Ngọ có một ngày làm việc không mấy thuận lợi, luôn có trở ngại. Ngày này, nếu vẫn giữ cái tính hiếu thắng của mình, bản mệnh còn có thể gặp họa về thị phi, bị người khác ghen ghét, kết bè kéo cánh để vùi dập. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, giữ thái độ khiêm tốn hơn là lúc nào cũng để cái tôi cá nhân lên trên các mối quan hệ hợp tác.

Không những thế, vận xui xẻo còn phủ một màu xám ảm đạm lên vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ trong hôm nay. Người nhà với nhau mà có khoảng cách lớn, khó có thể dung hòa. Mỗi người đều có tâm tư riêng mà không chia sẻ với người kia, khiến không khí gia đình rất ngột ngạt, tình cảm nhạt nhòa.

Trong ngày thứ Bảy 23/4/2022, người tuổi Ngọ có một ngày làm việc không mấy thuận lợi, luôn có trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi thứ Bảy 23/4/2022, người tuổi Mùi có xu hướng dễ nổi nóng, mất kiên nhẫn hơn trong ngày hôm nay. Ai cũng có những lúc cảm xúc lên xuống thất thường nhưng khi ở nơi làm việc, chúng ta phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình và không mang tình cảm cá nhân vào trong công việc, tránh những sai lầm không đáng có.

Ở vận trình tình duyên, vào thứ Bảy 23/4/2022, người tuổi Mùi còn vấp phải những mâu thuẫn trong tình cảm. Bướng bỉnh và không chịu nhận thua, bản mệnh khăng khăng làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương ra sao.

Tuổi Thân

Hôm nay, thứ Bảy ngày 23/4/2022 công việc của Thân nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên bớt sóng gió hơn những ngày trước. Bạn nên cảm thấy may mắn vì có người được nhắc nhở về những sai sót mà mình có thể mắc phải trong công việc.

Mặt tình cảm bình yên, tình yêu đôi lứa đang có dấu hiệu đi lên tiến đến hỷ sự. Khi nhận ra lòng người, đừng vội buồn khổ. Coi như đó là cơ duyên giúp bạn lĩnh ngộ, thấu hiểu thêm về nhân sinh và về chính mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi thứ Bảy 23/4/2022, người tuổi Dậu có thể phải đối mặt với chiêu trò của tiểu nhân. Dù đã rất cẩn thận những người ngoài sáng, kẻ trong tối, vẫn khó mà không trầy trật chút nào. Đường thăng tiến đang gặp rất nhiều trở ngại, bản mệnh cần cảnh giác cao độ để tự bảo vệ mình.

Tuy vậy, con giáp này sẽ có niềm an ủi lớn là không phải lo nghĩ về tài chính. Tiền tài không hẳn sẽ tràn đầy nhưng nếu biết cách chi tiêu hợp lý, bản mệnh vẫn có thể tiết kiệm cho mình một tài khoản đáng kể. Thời điểm này cũng khá thích hợp cho những ai muốn tiến hành kế hoạch đầu tư, kinh doanh.

Theo tử vi thứ Bảy 23/4/2022, người tuổi Dậu có thể phải đối mặt với chiêu trò của tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Hại trong ngày 23/4/2022 gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Tuất. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Do đó,hãy luôn tập trung vào công việc, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu xen vào lợi dụng.

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người yêu trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần lắng nghe ý kiến đối phương một cách chân thành hơn.

Tuổi Hợi

Có tam Hợp giúp sức trong ngày 23/4/2022, người tuổi Hợi cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Theo tử vi 12 con giáp, có những bất ổn đang ẩn hiện trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.