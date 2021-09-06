Tử vi thứ Ba ngày 7/9/2021 của 12 con giáp: Mão được Quý nhân dúi tiền vào tay - Tuất gặp thi phi - Ngọ được tăng lương

Tử vi hàng ngày 7/9/2021 cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý rộng mở, tươi sáng hơn bao giờ hết. Quý nhân trao cho con giáp này cơ hội để tiến thân bằng chính năng lực của mình. Bản mệnh nắm bắt tốt, thể hiện bản lĩnh và được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Con giáp này từng bước từng bước gây dựng nên sự nghiệp từ những bước đầu còn vất vả, khó khăn. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp, bản mệnh cũng giống như bao người khác cần phải có kiên trì, nỗ lực mới có thể thành công. Người tuổi Tý cảm thấy tự hào và hài lòng với những gì mình có.

Tử vi hàng ngày cho thấy Sửu không muốn bản thân quá bận rộn, không muốn làm nhiều việc nhưng sẽ có người chủ động yêu cầu bạn làm điều gì đó.

Về tài chính, bạn có nhiều chi phí trong việc giao tiếp cá nhân khiến túi tiền của bạn vơi đi trông thấy.

Về tình cảm, Sửu nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, dù thành công hay không thì ít nhất bạn cũng biết được câu trả lời.



Sửu có nhiều chi phí trong việc giao tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 7/9/2021 dự báo đường tình duyên của tuổi Dần kém sắc. Vợ chồng lục đục, thiếu đi sự thấu hiểu, mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một lớn hơn, dường như đã có một bức tường ngăn cách khiến cho con giáp này và người ấy khó đến với nhau.

Trong ngày lại xuất hiện tiểu nhân vẫn đang chực chờ kéo bản mệnh xuống bùn sâu. Những thành công trong công việc của người tuổi Dần như một cái gai đâm vào mắt những kẻ ganh ghét đố kị, khiến họ bực bội và khó chịu, chỉ muốn làm mọi thứ ra để đẩy lùi những bước tiến của con giáp này.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Ba ngày 7/9 cho biết Tuổi Mão tràn đầy năng lượng và bạn có thể xử lý nhiều việc trong thời gian ngắn nên có nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc bản thân.

Đường tài lộc trong ngày cũng rất vượng sắc. Tiền bạc không nhừng tưng tiến cũng công việc tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có một ngày khá trọn vẹn, mọi sự tiến triển suôn sẻ, thuận lợi. Hãy cố gắng giữ vững phong độ này và phát huy tài năng của mình nhiều hơn nữa trong tương lai nhé.

Tuổi Thìn

Tử vi chủ nhật của 12 con giáp dự báo đường tình duyên của tuổi Thìn kém sắc. Vợ chồng lục đục, thiếu đi sự thấu hiểu, mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một lớn hơn, dường như đã có một bức tường ngăn cách khiến cho con giáp này và người ấy khó đến với nhau.

Trong ngày lại xuất hiện tiểu nhân vẫn đang chực chờ kéo bản mệnh xuống bùn sâu. Những thành công trong công việc của người tuổi Dần như một cái gai đâm vào mắt những kẻ ganh ghét đố kị, khiến họ bực bội và khó chịu, chỉ muốn mọi thứ ra để đẩy lùi những bước tiến của con giáp này.

Ngày 7/9 dự báo đường tình duyên của tuổi Thìn kém sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày thứ Ba - ngày 7/9 cho biết Thiên Tài mang lại cơ hội cải thiện tình hình tài chính trong thời gian khó khăn như hiện tại thì con giáp tuổi Tị đừng có làm ngơ đấy nhé. Hãy tỉnh táo trong việc nhận định, đánh giá, bạn sẽ không phải hối hận về lựa chọn của mình đâu.



Ngũ hành xung khắc Nếu cảm thấy thực sự mệt mỏi vì quá nhiều các hoạt động mà bạn phải nắm vai trò chịu trách nhiệm, đây là lúc nên lên tiếng để ai đó hỗ trợ bạn. Đừng tự mình giải quyết mọi công việc và rồi kiệt sức nhé. Bạn bè chính là chỗ dựa tuyệt vời trong lúc này.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới 7/9 cho thấy tuổi Ngọ sẽ giành được những cơ hội thăng tiến khá tốt trên con đường sự nghiệp của mình. Con giáp này không thể hiện quá nhiều tham vọng, nhưng lại là một con người bản lĩnh, có chí tiến thủ và tấm lòng bao dung khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ.

Bản mệnh không ngại gian khó, dám đứng đầu ngọn gió, cho thấy phong thái của một người lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi Ngọ lại thể hiện sự bảo thủ, không dám thay đổi, không dám đón đầu những xu hướng phát triển mới. Đó là điểm yếu mà con giáp này cần phải khắc phục để có thể tiến xa hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày, Chính Quan mang lại cơ hội để con giáp tuổi Mùi sắp xếp lại cuộc sống của mình sau những ngày bận rộn khi mà công việc của bạn đã được dàn xếp ổn thỏa. Bạn chịu áp lực hơn trong những ngày đầu tuần nhưng bù lại ngày cuối tuần lại thảnh thơi hơn.

Chuyện tình cảm không được suôn sẻ vì bạn chỉ muốn tập trung cho công việc nên không để tâm tới chuyện tình cảm cá nhân cho lắm. May mà mối quan hệ hiện tại của những vẫn rất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để bạn chú tâm làm việc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hôm nay rất năng động, sẵn sàng đi ra ngoài chăm sóc khách hàng. Tài lộc hanh thông, những người làm nghề tự do cũng sẽ nhận được đơn hàng lớn, thu hoạch khá.

Tuy nhiên, hôm nay không phải là điểm thích hợp để bạn hẹn hò cùng bạn bè, người yêu. Những sự nồng nhiệt lúc ban đầu bị thời gian làm cho nguội lạnh, đây là lúc con giáp này và người ấy cần phải nhìn thẳng vào sự thật, nhìn lại tình cảm của mình và quyết định có đi tiếp cùng nhau trên đoạn đường đời.

Thân Tài lộc hanh thông, thu hoạch khá. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 7/9/2021 hôm nay, tuổi Dậu đạt được thành công nhỏ và thu về được một khoản tiền. Tiền dù phải quá nhiều song con giáp này sẽ thấy khi làm chủ được về tài chính, mình hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của mình.

Trong chuyện tình cảm, những cảm xúc tiêu cực kìm nén có thể khiến bạn trút giận vào đầu người ấy. Đừng khiến người mình coi trọng nhất tổn thương như vậy, tương lai bạn sẽ hối hận đấy.

Tuổi Tuất

Trong thứ Ba - 7/9, vận đen sẽ phủ kín làm công danh, sự nghiệp của người tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở. Bước đường thắng tiến của con giáp này sẽ hóa chông gai và dần đi vào bế tắc. Việc bản mệnh nên làm lúc này là cẩn thận trước sau, tránh những thị phi không đáng có. Tuy nhiên, đây chỉ là thử thách mà nếu con giáp có thể vượt qua sẽ thăng tiến thần tốc, lấy lại vị thế của chính mình.

Tuổi Hợi

Tiếp nối tử vi hàng ngày 6/9/2020, ngày 7/9 sẽ mang tới mối quan hệ bạn bè, người thân như ý cho người tuổi Hợi, họ mang lại cho bạn cảm giác yên ổn. Nhiều người còn đưa ra những lời khuyên đáng giá để bạn định hướng cho tương lai.

Dự đoán, vào thứ Ba, người tuổi Hợi sẽ được Cát Tinh phù hộ, ban phát điều lành. Sự nghiệp của con giáp ngày càng thăng hoa, nhuận phát, không gì có thể cản lại được. Hợi sẽ nhận được sự hậu thuận của cấp trên mà giao cho những cơ hội lớn để thử sức và đồng thời gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng. Nếu mọi việc suôn sẻ, Hợi sẽ có một cuộc sống giàu có trong tương lai gần.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.