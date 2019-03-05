Tử vi thứ Ba ngày 5/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần thu nhập tăng cấp số nhân, tuổi Dậu có điềm báo hao tài

Tâm linh - Tử vi 05/03/2019 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 5/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Dần mức thu nhập bỗng dưng tăng lên cấp số nhân khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Tuổi Dậu có điềm báo về việc hao tài, tốn của, giỏi giang, tính toán đến mấy cũng không thể tránh khỏi.

Tuổi Tý

Tý có một ngày vô cùng thoải mái. Bạn không phải sợ ai gây khó dễ với mình. Nhờ vào tài hoa, thông minh, Tý nhanh chóng khẳng định được vị thế của bản thân. Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng bình yên của bạn. Công việc không gặp tiểu nhân hãm hại. Tình duyên cũng bắt đầu khởi sắc.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Ba ngày 5/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần thu nhập tăng cấp số nhân, tuổi Dậu có điềm báo hao tài - Ảnh 1
Sửu nên thận trọng trong việc ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh thẳng thắn nói năng không biết kiêng nể nên dễ làm phật lòng mọi người. Đây là khuyết điểm khiến bạn khó thành công trong bất cứ chuyện gì. Ngày hôm nay cũng vì tính cách đó mà bạn làm phật ý người khác. Thậm chí tiểu nhân còn lợi dụng điều đó mà khiến bạn mất tất cả.

Tuổi Dần

Thu nhập của bạn tăng lên cấp số nhân. Tiền bạc cứ đổ vào túi không ngừng nghỉ. Điều này không chỉ giúp bạn có được một ngày vô cùng hanh thông mà còn khiến tâm trạng hưng phấn, vui vẻ. Dần không còn dựa vào những mối quan hệ cũng có thể đạt được thứ mình mong muốn. Ngày hôm nay, bạn nhận được nhiều tin vui đổ về cùng một lúc.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Ba ngày 5/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần thu nhập tăng cấp số nhân, tuổi Dậu có điềm báo hao tài - Ảnh 2
Mão dính phải nhiều vụ cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, bạn sẽ vướng phải nhiều vụ cãi nhau. Vợ chồng mâu thuẫn không hồi kết. Những chuyện bực dọc bấy lâu nay cũng được dịp trút ra hết. Điều này không chỉ khiến cả hai bị tổn thương mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Lời khuyên cho Mão là đừng nóng giận mất khôn, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết.

Tuổi Thìn

Ngày hôm nay, Thìn phải hết sức tỉnh táo kẻo bị người khác dắt mũi lúc nào không hay. Bạn dễ tin người nên bị lợi dụng và hãm hại. Thế nên Thìn làm chuyện gì cũng tính trước sau kỹ càng, đừng nhờ cậy ai. Đừng để người khác nhìn ra được điểm yếu mà hãm hại bạn.

Tuổi Tỵ

Tỵ có cơ hội mở rộng nhiều mối quan hệ mới. Bạn được nhiều người yêu mến nên giúp sức trong công việc. Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Tỵ gặp nhiều người nên khả năng thoát ế cũng cao hơn. Người đã có một nửa thì đôi bên thuận hòa, không còn cãi vã, bất đồng quan điểm.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Ba ngày 5/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần thu nhập tăng cấp số nhân, tuổi Dậu có điềm báo hao tài - Ảnh 3
Ngọ mọi sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Những việc trong ngày hôm nay của bạn được tiến hành đều đặn, thuận lợi. Kế hoạch đề ra cũng nhanh chóng được cấp trên ưng thuận. Những sáng tạo của bạn được công nhận và trọng dụng. Điều này rất tốt cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Ngọ nên nắm chắc cơ hội để chứng minh khả năng của bản thân.

Tuổi Mùi

Mùi đề phòng bị tiểu nhân đâm sau lưng. Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo bị người khác lợi dụng điều đó mà hãm hại bạn. Nói chung ngày hôm nay, Mùi làm gì cũng nên thận trọng, đừng nóng giận, cũng đừng làm những điều khiến bản thân phải hối hận.

Tuổi Thân

Thân có khả năng giải quyết vấn đề cực cao. Những khó khăn bấy lâu nay đều được bạn giải quyết êm xuôi, không còn ảnh hưởng xấu đến tâm trạng cũng như công việc sau này. Lời khuyên cho Thân nên lựa bạn mà chơi, đừng tin tưởng người khác kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Ba ngày 5/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần thu nhập tăng cấp số nhân, tuổi Dậu có điềm báo hao tài - Ảnh 4
Dậu có điềm báo hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình hôm nay của bạn gặp nhiều khó khăn. Nhất là vấn đề tài chính, có nhiều điềm báo hao tài tốn của khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Dậu nên thận trọng trong việc chi tiêu. Đừng tiêu xài quá hoang phí và nên biết cách quản lý tiền bạc để sau này không khổ sở.

Tuổi Tuất

Tuất có thêm nhiều vụ làm ăn kiếm được thu nhập khá hậu hĩnh. Nhờ vậy mà bạn không cần phải lo quá nhiều về chuyện tiền tài. Tài lộc cứ đổ về như nước khiến Tuất chóng mặt, hoa mắt. Dù công việc có nhiều thử thách nhưng bạn vẫn có đồng ra đồng vô, không lo nghèo khó, túng thiếu.

Tuổi Hợi

Được Thần Tài che chở, ưu ái nên Hợi nhận được khoản thu nhập khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Tuy nhiên bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không phải ảnh hưởng đến con đường công danh sau này của mình. Nên nhớ làm chuyện gì cũng suy tính kỹ càng, đừng làm bừa làm đại mà thiệt thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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