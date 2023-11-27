Lại thêm Thiên Quan ngáng trở, kẻ tiểu nhân liên tục hoành hành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Trong thời điểm này, bạn cần giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đứng trước mọi tình huống sự việc. Đừng để sự nóng giận nhất thời khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn.

Xem tử vi thứ Ba ngày 28/11/2023 , gặp phải cục diện Tý Dậu Tương Phá, người tuổi Tý trong ngày thứ ba này khó tránh khỏi rắc rối khi những chuyện tranh chấp mâu thuẫn vẫn chưa đi đến hồi kết.

Người tuổi Sửu sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong thứ Ba ngày 28/11/2023, Sửu - Dậu Bán Hợp này. Công việc của bản mệnh đang tiến triển vô cùng tích cực, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Không những vậy, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng đầu tư đầy triển vọng. Lại có Thực Thần ghé thăm, người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán có cơ may thu được nguồn lợi không hề nhỏ trong ngày hôm nay.

Tuổi Dần

Chính Ấn xuất hiện nâng bước vận trình của người người Dần trong ngày hôm nay. Mọi việc qua tay bạn đều được hoàn thành một cách nhanh chóng, gọn gàng, nhờ thế mà bạn nhận được những đánh giá vô cùng tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng căng thẳng hơn sau những hiểu lầm, những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt những ngày vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Mão Dậu Tương Xung cảnh báo những mâu thuẫn căng thẳng trong các mối quan hệ xã giao của người tuổi Mão có thể là nguyên nhân khiến những suy tính trong công việc của bạn bị đổ bể bất ngờ. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng vội phản ứng dù là trong bất cứ tình huống nào.

May mắn có Thiên Ấn trợ mệnh nên vận trình công việc của con giáp này mới không có nhiều biến động như vậy. Với tài trí và sự nhạy bén của mình, bạn có thể xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh gọn nhất. Chỉ cần bạn học được cách kiên nhẫn, những nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáp thôi.

Tuổi Thìn

Nhờ sự giúp sức của Nhị Hợp, công việc của người tuổi Thìn trở nên thuận lợi hơn nhiều so với thời gian trước đó. Những kế hoạch dự án của bạn nhận được sự đánh giá cao, lại thêm cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy sẽ giúp con giáp này bứt phá trên chặng đường tiến tới thành công của mình.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thương Quan là lời cảnh báo bạn cần phải hết sức thận trọng trong từng quyết định của mình, đừng vì nóng vội hay bị kích động mà liều lĩnh dấn thân, để rồi mọi thứ nhanh chóng sụp đổ ngay trước mắt bạn.

Tuổi Tỵ

Có quý nhân Tam Hợp ở bên trợ mệnh, người tuổi Tỵ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tiến thân của mình nữa. Công việc trên đà thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc là những điều bạn sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vận trình tài lộc của con giáp này lại chẳng được như đợi của bạn khi có Kiếp Tài giáng mệnh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, bạn có thể để tiền bạc rơi khỏi tay ngay tức khắc. Bạn cũng nên tránh xa những chuyện tranh chấp thị phi kẻo tiền bạc cũng từ đây mà thất thoát không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ ba này, chịu ảnh hưởng của cục diện Tứ hành xung, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ nảy sinh nhiều vướng mắc. Những mâu thuẫn cứ ngày một lớn lên, trong khi cả hai không ai chịu nhường ai, những vết rạn nứt cứ rõ hơn lên từng ngày. Bản mệnh cũng vì mối bận tâm này mà công việc thiếu tập trung, khó có thể đạt được thành quả như mong muốn.

Lại thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên càng khiến cho người tuổi Ngọ trở nên xao lãng hơn. Hãy tránh xa những chuyện tranh lợi đoạt tài nếu không muốn các mối quan hệ trở nên phức tạp và bất lợi hơn cho bạn.

Tuổi Mùi

Thực Thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi Mùi không ít tin vui về tiền bạc. Đặc biệt tốt với những ai đang làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, những cơ hội phát tài lớn nhỏ sẽ đến với bạn trong ngày này.

Người tuổi Mùi sẽ có một ngày ấm áp và hạnh phúc bên những người mình yêu thương trong ngày hôm nay. Sau khi những hiểu lầm được tháo gỡ, đôi bạn dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, từ đó tình cảm ngày thêm khăng khít.

Tuổi Thân

Cục diện Dậu Thân Tương Hội giúp sức rất nhiều cho người tuổi Thân trong ngày này. Cũng nhờ vậy mà con đường thăng tiến của bạn mới trở nên sáng tỏ như vậy.

Có Chính Tài ở bên, các nguồn thu nhập chính của con giáp này khá ổn định. Nếu bạn thực hành tiết kiệm ngay từ bây giờ thì sau này bạn sẽ chẳng khi nào phải lo túng thiếu nữa. Không những thế, những khoản tiền này trong tương lai sẽ lớn dần lên mỗi ngày nếu như biết đầu tư đúng cách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu ảnh hưởng của cục diện Dậu Dậu Tự Hình, tinh thần của người tuổi Dậu xuống dốc trầm trọng. Những trăn trở chẳng thể chia sẻ cùng ai khiến những buồn bực, chán nán, thất vọng cứ ngày một nhiều hơn. Hãy tìm một người đáng tin cậy để có thể giãi bày tâm sự, để được thông cảm và thấu hiểu hơn.

May mắn có Thiên Tài ghé thăm nên vận trình tài lộc của con giáp này mới ngày một thăng hoa hơn. Những khoản tiền từ nghề phụ, hay những khoản thưởng bất ngờ sẽ đổ về túi bạn, giúp bạn có được một cuộc sống mới thanh nhàn và tươi vui hơn.

Tuổi Tuất

Có quý nhân Tam Hội giúp sức, người tuổi Tuất chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề phát sinh nữa. Đôi bên cùng chung tay vượt qua những chướng ngại vật, những thử thách để rồi chớp lấy cơ hội để có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thương Quan sẽ khiến bạn phải dè chừng đôi chút trong từng quyết định của mình. Sự liều lĩnh không phải bước đi đúng đắn trong thời điểm này bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến bạn phải hứng chịu những hậu quả nặng nề mà chẳng ai có thể lường trước được.

Tuổi Hợi

Chính Quan độ mệnh, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa. Với bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Tinh thần làm việc chăm chỉ và đầy trách nhiệm của bạn đã ghi điểm trong mắt những người làm lãnh đạo. Chắc chắn con đường thăng tiến của bạn trong tương lai sẽ cao xa hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.