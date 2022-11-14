Tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022), trúng số độc đắc liền tù tì, 3 con giáp Thần Tài ‘ưng bụng’, lộc trời hứng trọn, cuộc đời đổi mệnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:27

Tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022), 3 con giáp có số mệnh vượng phát, cuộc sống đi lên, gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Tý

Theo tử vi, đường công danh của người tuổi Tý khá rộng mở tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022). Với sự nhanh nhẹn và tài trí của mình, bạn hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước.

Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý là bạn không nên quá nóng nảy, cứng đầu luôn khăng khăng làm theo ý mình.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tý có vận mệnh đào hoa trong thời điểm thích hợp để những người còn độc thân tìm kiếm nửa kia của mình.

Tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022), trúng số độc đắc liền tù tì, 3 con giáp Thần Tài ‘ưng bụng’, lộc trời hứng trọn, cuộc đời đổi mệnh giàu sang - Ảnh 1
Theo tử vi, đường làm quan của người tuổi Tý khá rộng mở tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022). Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy chủ động và mạnh dạn hơn trong việc kéo gần khoảng cách với những ai mà bạn cảm thấy có thiện cảm.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022) tuổi Ngọ được Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ.

Là con giáp may mắn tuần này nên dù phải trải qua khó khăn song người tuổi Ngọ hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công. Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022), trúng số độc đắc liền tù tì, 3 con giáp Thần Tài ‘ưng bụng’, lộc trời hứng trọn, cuộc đời đổi mệnh giàu sang - Ảnh 2
Tử vi thứ Ba (ngày 15/11/2022) tuổi Ngọ được Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình.

Tuổi Tỵ

Dưới sự nâng đỡ của cát tinh, người tuổi Tỵ tìm được hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình, nhờ vậy, đường làm ăn của tuổi Tị càng lúc càng rộng mở và hanh thông.

Bên cạnh đó, cát tinh cũng đem lại nhiều mối nhân duyên tốt, để bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội hiếm có để đầu tư sinh lời.

Với người làm công ăn lương, dù bạn không gặp toàn những chuyện thuận lợi nhưng khó khăn xuất hiện cũng là yếu tố giúp bạn khẳng định bản thân. Nếu vượt qua được những chuyện này, bạn hoàn toàn có thể được thăng chức, và tăng lương là điều tất yếu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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