Tử vi ngày 15/11/2022, Quan thế âm Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp giàu vẫn hoàn giàu, công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, đếm tiền mỏi tay, từ này đến cuối năm làm gì cũng may mắn

Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua, đồng thời dư dả trong khoảng thời gian dài sắp tới.

Người tuổi Mão sẽ trở thành con giáp phát tài trong thời gian tới. Tử vi ngày 15/11/2022, trên phương diện kinh doanh, ngay từ đầu tuần, Bồ tát phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp.

Khó khăn cũng chính là cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Chỉ cần quyết tâm không ngừng thì bạn sẽ dần khắc phục được vấn đề, thậm chí “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Có thể một số vướng mắc sẽ xảy ra trên con đường làm giàu của bạn, song bản mệnh chớ nên đầu hàng, cho dù xung quanh không có ai trợ giúp mình đi chăng nữa.

Tuổi Thân

Bản tính tốt bụng, Thân được Bồ tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh! Những người con giáp Thân cũng luôn đối xử nhân ái với người khác, đặc biệt thích giúp đỡ người khác và họ không phải là người tương hỗ trở nên giàu có dễ dàng, được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp hanh thông, tài lộc tự nhiên vô cùng hanh thông, cuộc sống sau này càng thêm giàu sang. Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Bạn mạnh dạn nêu lên ý kiến, góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn nữa.

Chắc hẳn bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã thể hiện, cấp trên sẽ dần để mắt đến bạn và suy nghĩ đến việc cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn.

Con giáp Thân giàu sang vô kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai.

Theo tử vi ngày 15/11/2022, tuổi Dần như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Dần cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm