Tử vi ngày 15/11/2022, Quan thế âm Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp giàu vẫn hoàn giàu, công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, đếm tiền mỏi tay, từ này đến cuối năm làm gì cũng may mắn

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 09:52

Tử vi ngày 15/11/2022, 3 con giáp có lộc phát, cuộc sống thăng hoa, cơ hội làm giàu đếm không kể xiết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ trở thành con giáp phát tài trong thời gian tới. Tử vi ngày 15/11/2022, trên phương diện kinh doanh, ngay từ đầu tuần, Bồ tát phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp.

Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua, đồng thời dư dả trong khoảng thời gian dài sắp tới.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Có thể một số vướng mắc sẽ xảy ra trên con đường làm giàu của bạn, song bản mệnh chớ nên đầu hàng, cho dù xung quanh không có ai trợ giúp mình đi chăng nữa.

Tử vi ngày 15/11/2022, Quan thế âm Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp giàu vẫn hoàn giàu, công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, đếm tiền mỏi tay, từ này đến cuối năm làm gì cũng may mắn - Ảnh 1
Tử vi ngày 15/11/2022, trên phương diện kinh doanh, ngay từ đầu tuần, Bồ tát phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp. Ảnh minh họa: Internet

Khó khăn cũng chính là cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Chỉ cần quyết tâm không ngừng thì bạn sẽ dần khắc phục được vấn đề, thậm chí “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Tuổi Thân

Bản tính tốt bụng, Thân được Bồ tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh! Những người con giáp Thân cũng luôn đối xử nhân ái với người khác, đặc biệt thích giúp đỡ người khác và họ không phải là người tương hỗ trở nên giàu có dễ dàng, được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp hanh thông, tài lộc tự nhiên vô cùng hanh thông, cuộc sống sau này càng thêm giàu sang. Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Bạn mạnh dạn nêu lên ý kiến, góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn nữa.

Chắc hẳn bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã thể hiện, cấp trên sẽ dần để mắt đến bạn và suy nghĩ đến việc cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn.

Tử vi ngày 15/11/2022, Quan thế âm Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp giàu vẫn hoàn giàu, công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, đếm tiền mỏi tay, từ này đến cuối năm làm gì cũng may mắn - Ảnh 2
Con giáp Thân giàu sang vô kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai.

Theo tử vi ngày 15/11/2022, tuổi Dần như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Dần cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi 12 con giáp tử vi ngày

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 9 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách