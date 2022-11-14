Tử vi ngày thứ Tư 16.11.2022, Thần Tài mở kho phát lương, 3 tuổi bạo phát tiền bạc, không muốn giàu cũng phải giàu, làm ăn trúng lớn, phát tài đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 14:19

Tử vi ngày thứ Tư 16.11.2022, 3 con giáp tiền bạc thăng tiến, cuộc sống thăng hoa, giàu sang khó cản.

Tuổi Sửu

Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần xốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ thì bạn nên bắt tay vào hành động ngay.

Người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải thành công sau một đêm mà đó là kết quả của nhiều năm qua. Người làm công ăn lương không ngừng cố gắng làm việc, chính vì thế mà những thành tích đáng mừng của bạn trong sự nghiệp sẽ là nguyên nhân khiến lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương cho bạn.

Tử vi ngày thứ Tư 16.11.2022, Thần Tài mở kho phát lương, 3 tuổi bạo phát tiền bạc, không muốn giàu cũng phải giàu, làm ăn trúng lớn, phát tài đỏ rực - Ảnh 1
Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Ảnh minh họa: Internet

Với người làm nghề tay trái, túi tiền rủng rỉnh là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả, khổ cực mà bạn bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Bạn có thể tự mua 1 món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình.

Ngoài ra, thời gian này bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tài sản của bạn nhưng lại có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui đấy.

Tuổi Thân

Tử vi ngày thứ Tư 16.11.2022 cho hay, trong thời gian này nhờ sự che chở của cát tinh, đường tài vận của tuổi Thân đang có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước. Đặc biệt, đối với những người tuổi Thân mà đang làm nghề kinh doanh thì cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt kiếm thêm nhiều nguồn hàng mới.

Trong tính cách phần lớn những người tuổi Thân cũng nhờ việc nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ mà cuộc sống người cầm tinh con Khỉ đang được nâng cao mỗi ngày. Trong thời gian này, công sức bạn bỏ ra cuối cùng cũng được thu hoạch xứng đáng. Lời khuyên cho người tuổi Thân hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ cơ may trong tay giúp bạn thay đổi vận mệnh.

Tử vi ngày thứ Tư 16.11.2022, Thần Tài mở kho phát lương, 3 tuổi bạo phát tiền bạc, không muốn giàu cũng phải giàu, làm ăn trúng lớn, phát tài đỏ rực - Ảnh 2
Tử vi ngày thứ Tư 16.11.2022 cho hay, trong thời gian này nhờ sự che chở của cát tinh, đường tài vận của tuổi Thân đang có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp may mắn tử vi ngày thứ Tư 16.11.2022, đặc biệt là trên hai phương diện sự nghiệp và tình cảm.

Trong thời gian này, do bản mệnh có thể phát huy được năng lực của bản thân, nhận được sự tin tưởng của mọi người và nắm được cơ hội thăng quan tiến chức. Con giáp này có cơ hội gặt hái thành công với sự trợ giúp của Thần Tài phát lộc.

Người tuổi Dần còn với những người làm ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh thường nhận được sự yêu mến và tin tưởng của cấp dưới, có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần còn độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Nếu chủ động và tự tin giao tiếp, bạn hoàn toàn có thể kết thành một cặp với ai đó.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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