Tử vi thứ ba ngày 13/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi cẩn thận tiểu nhân quấy phá trong công việc, Ngọ - Hợi có nguy cơ bị người thứ 3 chen chân vào chuyện tình cảm

Một vài hạng mục cũng không thể thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn. Hậu quả để lại dù không quá lớn nhưng lại khó giải quyết, khiến bản mệnh đau đầu, mệt mỏi. Sự việc không chỉ làm phiền bạn mà còn ảnh hưởng tới đồng nghiệp, cấp trên nên bạn khá mất điểm.

Người tuổi Tý có cảm giác bị kìm hãm, không thể phát triển theo ý muốn của bản thân. Người tuổi này cần bớt lại cái tôi cá nhân và thu mình nơi công sở nếu muốn hạn chế rắc rối. Thứ 3 này không thể khẳng định bản thân thì còn nhiều dịp khác, đừng quá cố chấp.

Tình cảm gia đình kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt, không thông cảm cho nhau, không có sự thấu hiểu cần thiết. Lúc này, chỉ một xung đột nhỏ cũng có thế khiến cả hai tranh cãi nảy lửa, rạn nứt không thể hàn gắn được.

Tuổi Sửu

Hôm nay có điềm báo tiểu nhân ngầm hãm hại, gây không ít cản trở khiến bạn cảm thấy bất an và hoang mang, tinh thần mệt mỏi. Lúc này bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, chớ nên đơn thương độc mã.

Công việc và sự nghiệp vì việc này có chút ảnh hưởng, bản mệnh phải ra sức cố gắng, làm việc chăm chỉ hơn. Bạn cũng cần nhanh nhạy, khôn khéo hơn trong môi trường làm việc để không gặp phải thiệt thòi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, hãy luôn giữ tâm lý vững vàng.

Tuy nhiên, hôm nay bù đắp cho con giáp này một ngày nhân duyên hanh thông. Vận trình tình cảm nhờ thế mà thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh đào hoa nở rộ, có cơ hội thoát kiếp độc thân nhanh chóng. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin.

Tuổi Dần

Tuổi Dần may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Tài lộc trong ngày này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Con giáp này có một ngày mạnh khỏe, thân thể phấn chấn. Nhờ vậy, tinh thần luôn minh mẫn để đương đầu với mọi thử thách cũng như tự tin theo đuổi mục tiêu.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết cục diện Tương Phá xuất hiện thứ 3 ngày của người tuổi Mão làm xáo trộn các mối quan hệ của bản mệnh. Tình cảm lứa đôi, tình bạn, mối quan hệ hợp tác đều có thể xảy ra xung đột, thậm chí có người trở mặt, người quay lưng với con giáp này.

Lại thêm Kiếp Tài tọa mệnh Kiếp Tài là điềm báo có họa mất tiền, làm ăn thua lỗ. Người có ý định khai trương, đầu tư kinh doanh, ký kết hợp đồng thì không nên tiến hành trong hôm nay, vận trình không có lợi, tất những bước về sau sẽ chỉ có mất mát. Người làm kinh doanh cố gắng kiểm soát tài chính.

Ngũ hành sinh xuất cũng nhắc nhở mệnh chủ phải dành thêm thời gian cho người thân và gia đình, cùng chia sẻ, tâm sự về những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống. Đừng chỉ lúc nào cũng chỉ mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thìn nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Thời điểm này, thu nhập của bạn tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ. Đào hoa vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Bản mệnh đừng để cho những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.

Tuổi Tỵ

Sự xuất hiện của Thực Thần, người tuổi Tỵ có lợi thế là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao nên không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể đạt được thứ mình muốn khi bên cạnh luôn có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ bạn. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ bạn còn kiếm được một khoản tiền khá lớn.

Phương diện sự nghiệp trong ngày này khá bình ổn. Khối lượng công việc không ít, vẫn bận rộn song không tới mức tối mắt tối mũi. Có lẽ bạn đã quen với nhịp độ làm việc nhanh nên dù được giao nhiều nhiệm vụ cũng vẫn tỉnh táo để sắp xếp các kế hoạch một cách hợp lý nhất.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bị quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực, tinh thần bất ổn. Ngày này đầu óc căng thẳng khiến bản mệnh không có hứng thú cũng như không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Thương Quan đi liền với tai họa có thể ập tới trong ngày thứ 3. Vì thế người tuổi này nên cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh với niềm tin rằng dù có khó khăn đến mấy thì vẫn có cách để giải quyết, đừng làm mọi sự rối tinh lên bạn sẽ thiệt thân mà thôi.

Ngày Hỏa vượng khiến hỏa khí bốc cao, tính khí nóng nảy, bất lợi cho những người có bệnh về máu huyết và tim. Nếu không kiềm chế bản thân và giữ tinh thần thư thái thì rất dễ ốm nặng, cơ thể suy nhược.

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Quan giáng họa, tiểu nhân phá hoại, người tuổi Thân quá chủ quan nên dễ để lộ sơ hở nên khiến cho bản thân bị hại lúc nào mà chẳng hay. Để bảo vệ bản thân, bạn cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình, cũng cần phải làm việc thận trọng hơn.

Con giáp này không đạt được những mong muốn của mình trong chuyện tình cảm. Dường như bạn quá cứng nhắc nên có thể vì thế mà để lỡ mất cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình, khiến người có ý cũng ngần ngại không dám tiếp cận.

Với người đã có đôi, bản mệnh dễ mâu thuẫn, tranh cãi với người ấy. Vợ chồng không thực sự hiểu cho nhau, dễ gây ra hiểu lầm, nghi kỵ, dẫn đến những rạn nứt trong tình cảm, khiến cho mối quan hệ trở nên xa cách.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Thân, giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bạn sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay, tuy nhiên, bạn đừng nên vì thế mà chủ quan, lơ là. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn vẫn cần phải ôn luyện kĩ càng và làm bài thi cẩn thận.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, bạn nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Có thể đối phương chính là người bạn chờ đợi đã lâu đấy.

Tuổi Dậu

Hôm nay Chính Quan che chở nên người tuổi Dậu đang có những cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua cơ hội để thành công. Thời cơ không phải lúc nào cũng có sẵn nên hãy tập trung và làm mọi việc hết mình nhé.

Vận trình tình cảm của con giáp này dường như đi vào ngõ cụt. Nếu không giảm bớt sự kiêu căng ngạo mạn thì những bản mệnh còn độc thân khó cải thiện tình trạng hiện tại. Những người đã có đôi có cặp thì cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn của mình đề phòng làm tổn thương người đối diện.

Tuổi Tuất

Hôm nay được Thiên Tài hỗ trợ, người tuổi Tuất vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn doanh thu cao. Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bạn tự hào.

Tam Hợp cục xuất hiện là cơ hội “thoát ế” cho những ai đang còn độc thân trong ngày này. Thông qua những cuộc trò chuyện, bạn và đối phương có cơ hội hiểu rõ nhau hơn. Những cặp đôi đang có mâu thuẫn nhân lúc này hòa giải càng sớm càng tốt, đừng để "chiến tranh lạnh" quá lâu.

Ngoài ra bạn còn nhận được sự hậu thuẫn của ngũ hành tương sinh trong ngày nên có quý nhân ngầm hỗ trợ và chỉ hướng đứng đắn, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Bản mệnh nếu biết tận dụng cơ hội có một không hai này thì những cố gắng, nỗ lực suốt thời gian qua sẽ không uổng phí.

Tuổi Hợi

Hôm nay là lúc người tuổi Hợi nên tập trung và đẩy nhanh tiến độ trong công việc. Biểu hiện xuất sắc của bạn trong hôm nay sẽ giúp bạn trở thành người dẫn đầu, hoặc đạt được bậc thang mới trong sự nghiệp cá nhân của mình.

Nếu bạn tạo dựng được quan hệ tốt với đồng nghiệp để môi trường làm việc thêm phần hòa nhã sẽ càng dễ dàng thu được hiệu quả cao hơn. Bạn vốn làm việc nhiệt tình, biết dẫn dắt nên lãnh đạo tương đối yêu thích và nâng đỡ. Nhưng nên có trách nhiệm hơn, không thể đầu voi đuôi chuột, sẽ bị mất niềm tin.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc dự báo có đào hoa dữ, có thể sẽ có kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ tình cảm của con giáp này, hãy dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới nửa kia, không nên vì bận rộn công việc mà bỏ bê.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!