Tử vi thứ Ba ngày 12/12/2023 của 12 con giáp: Mão - Tuất túi đầy tài lộc, công danh tấn tới; Tỵ - Ngọ tiểu nhân quấy phá

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến với bạn trong khoảng thời gian này, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do.

Xem tử vi thứ Ba ngày 12/12/2023 , người tuổi Tý sẽ có một ngày thứ ba vô cùng thuận lợi dưới sự trợ mệnh của cục diện Tý Hợi Tương Hội. Bản mệnh không khó để ghi dấu ấn của mình trong mắt mọi người xung quanh. Bạn cứ từng bước chạm tay vào những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó mà không gặp phải trở ngại gì quá lớn.

Thiên Ấn sẽ giúp cho con giáp này phát huy được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong công việc cũng như cách đối nhân xử thế với người khác. Cũng vì thế mà bạn sẽ sớm gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người hơn.

Có quý nhân Tam Hội ở bên trợ mệnh, người tuổi Sửu liên tiếp đón những thông tin tốt đẹp liên quan đến công việc trong ngày thứ Ba này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ giúp cho công việc của bạn được phần suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Dần

Cục diện Dần Hợi Tương Phá gây không ít trở ngại cho người tuổi Dần trong thứ Ba ngày 12/12/2023. Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình khó hài hòa, mâu thuẫn, tranh cãi diễn ra liên miên.

May mắn là có Chính Tài ở bên nên vận trình tài lộc của con giáp này rất ổn định và có dấu hiệu tăng tiến trong khoảng thời gian này. Bạn sẽ nhận được những khoản lương thưởng tương ứng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hợi Mão Bán Hợp, mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Mão trong ngày này. Dù bạn vẫn ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm thì đều sẽ đón nhận được những tin vui thi cử đỗ đạt hay hợp đồng ký kết thành công.

Lại thêm Thiên Tài nhập cục, may mắn còn tìm đến với con giáp này, mang đến cho bạn không ít tài lộc. Những khoản tiền này đến chủ yếu từ nguồn thu nhập phụ, có thể là bạn nhận được lương thưởng từ công việc làm thêm, hay có thể được trúng số, trúng thưởng, hay được cho tặng tiền bạc.

Tuổi Thìn

Chính Ấn trợ mệnh cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong thứ Ba ngày 12/12/2023. Với khả năng của mình, bạn sớm khẳng định được vị thế của bản thân trong tập thể. Những phát hiện mới mẻ của bạn nhận được không ít sự tán thưởng của đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, bản thân con giáp này lại chẳng màng danh lợi, trong những năm qua dù đã cống hiến không ít nhưng lại chỉ thăng tiến một cách chậm rãi và đôi khi còn bị bỏ quên bất ngờ. Bạn hãy vạch ra cho mình những đích đến mới cao và xa hơn.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ phải đối diện với những khó khăn trở ngại khi phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Các mối quan hệ xã giao cũng không tốt đẹp trong ngày này, những ý kiến bất đồng có thể là khởi nguồn cho những mâu thuẫn giữa đôi bên trong khoảng thời gian này.

May mắn nhờ có Chính Quan giúp sức nên mọi thứ có thể sớm trở lại guồng quay của nó. Tuy tiến độ có thể chậm lại đôi chút, nhưng những trải nghiệm bạn có được giúp bạn trở nên vững tâm hơn trên con đường tiến tới thành công phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Quan chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm đủ mọi cách để có thể hãm hại vùi dập bạn. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẻo lại bị va lây đó.

Đào hoa sát rình rập, người có đôi có cặp trong ngày thứ ba này cần đề phòng kẻ thứ 3 có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt hơn trước.

Tuổi Mùi

Mùi Hợi Tam Hợp mang đến cho người tuổi Mùi những cơ hội phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng mà vẫn bền vững đáng mong đợi. Không những vậy, mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể bắt tay kết hợp với những đối tác tiềm năng, đem lại nguồn lợi ích không hề nhỏ.

Thiên Ấn ghé thăm giúp người tuổi Mùi có thể phát huy những khả năng tiềm ẩn của bản thân, nhất là ở mảng nghệ thuật. Sự nhạy bén và linh hoạt trong cách xử lý vấn đề khiến ai nấy đều phải nể phục.

Tuổi Thân

Thứ ba này, cục diện Thân Hợi Tương Hại sẽ mang đến cho người tuổi Thân không ít phiền toái. Bản mệnh nên cẩn trọng trong từng hành động kẻo chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến vận trình sự nghiệp của bạn. Có không ít kẻ xấu bụng chỉ muốn nhìn thấy bạn phải gục ngã ngay lúc này.

Lại thêm Kiếp Tài giáng mệnh, nếu không cẩn thận, tiền tài của con giáp này có thể bay biến ngay chớp mắt. Bạn đừng vội vàng hấp tấp khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới sức ảnh hưởng của Tỷ Kiên, người tuổi Dậu khó có tránh được những chuyện thị phi chốn công sở. Bạn dễ bị cuốn vào guồng quay của những cuộc chia bè kết phái, tranh lợi đoạt tài không hồi kết.

Hãy tỉnh táo lại và cố gắng đứng ngoài tất cả những chuyện này, khi đó bạn mới có thể tập trung để triển khai những dự định mà mình mong muốn. Hãy luôn giữ sự tự tin của bản thân, đừng vì những lời nhận xét của mọi người xung quanh mà buồn phiền, thất vọng, muốn buông xuôi.

Tuổi Tuất

Chính Ấn trợ mệnh, con giáp tuổi Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa. Bạn dễ dàng bộc lộ được tài năng của bản thân và sớm ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi, hãy tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước nhé.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn trong ngày hôm nay. Bất đồng quan điểm dâng cao, tranh cãi gay gắt khiến đôi bên chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm nữa.

Tuổi Hợi

Hợi Hợi Tự Hình chính là những áp lực vô hình mà người tuổi Hợi phải chống đỡ trong thời gian này. Tâm trạng buồn bực chẳng thể tâm sự cùng ai khiến bạn càng trở nên khép kín hơn. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, tâm bệnh của bạn sẽ ngày càng khó hóa giải.

Chưa kể sự xuất hiện của Thương Quan còn khiến bản mệnh phải chịu không ít đả kích khi công việc chuyển hướng xấu. Mọi việc bỗng chốc quay về vạch xuất phát khiến bạn càng chán chường hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm