Tử vi thứ Ba 8/3/2022 của 12 con giáp: Dần - Dậu đi đúng hướng, tìm được quý nhân tương trợ, Mùi - Tuất chủ quan, công việc đi sai đường, tài lộc tụt dốc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo có thể một người thân trong gia đình đang cản bước con giáp tuổi Tý khiến bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng khó khăn. Thế nhưng những rắc rối cũng có thể một phần xuất phát từ sự chủ quan của bản mệnh nữa đấy.

Thiên Tài nâng đỡ hôm nay để con giáp tuổi Tý không phải lo lắng về vấn đề liên quan tới tiền bạc nữa, thậm chí có người gom góp được tiền bạc để tự thưởng cho bản thân hoặc gia đình những món đồ đáng giá. Mặt khác, bạn vẫn phải tiết kiệm và có kế hoạch cho việc chi tiêu hơn để đảm bảo cho cuộc sống tương lai.

Người tuổi Sửu độc thân hôm nay tự tin hơn trong việc tìm hiểu mối quan hệ mới, bạn sẵn lòng cho đối phương một cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn. Những cặp vợ chồng hạnh phúc hơn khi có nhiều thời gian bên nhau.

Sự nhanh nhạy cùng tài trí của con giáp này đã mang về những thành quả vô cùng khả quan, giúp bạn dễ dàng khẳng định được năng lực cũng như chỗ đứng vững vàng của bản thân.

Tuổi Dần

Chính Quan trợ lực nên con giáp tuổi Dần cảm thấy vô cùng tự tin trong các quyết định của mình trong ngày hôm nay. May mắn là bạn đi đúng hướng và đạt được kết quả đáng mừng, đó là dấu hiệu tốt để bạn cảm thấy có thêm nhiều động lực hơn cho bản thân.

Trong mối quan hệ tình cảm bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay con giáp tuổi Mão có thể có tranh cãi, bạn nên nhớ rằng mỗi người đều có một lựa chọn, một ý kiến riêng. Tuy nhiên, đừng quên mọi sự lựa chọn của bạn thuộc về bạn, hãy tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Vận đào hoa kém sắc, người độc thân chưa tìm được cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến. Dù đã rất cố gắng nhưng sự chân thành của bạn vẫn chẳng thể chạm tới trái tim đối phương, điều này khiến bạn thất vọng vô cùng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn hôm nay có thể lường sức để hợp tác với người phù hợp. Có thể bạn còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân trong gia đình.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Thìn cần lấy lại sự tự tin, cần nhớ rằng bạn không phải tấm thảm chùi chân để cho ai đó lợi dụng ngày hôm nay. Hãy cho mọi người biết rõ quan điểm của bạn, để họ hiểu rằng bạn có những quy tắc, thói quen của riêng mình và họ buộc phải tôn trọng điều đó.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn khiến con giáp tuổi Tỵ có không gian riêng để sáng tạo. Đừng giấu mình trong phòng, bận rộn với công việc cả ngày. Đôi khi bạn cần phải đến khu vườn của mình và tự tay dọn sạch cỏ dại. Điều này có thể mang ý nghĩa trực tiếp, hoặc gián tiếp đấy, hãy suy nghĩ về điều đó hôm nay nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy có sự cân nhắc, cân đối giữa một bên là tình hình tài chính và nhu cầu cá nhân ngày hôm nay. Hẳn nhiên bạn muốn những thứ mới mẻ, nhưng hình thức đâu làm nên giá trị, phải không nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn giúp con giáp tuổi Ngọ nhận ra rằng một cánh cửa cơ hội nào đó sẽ mở ra cho ngày hôm nay, hãy đánh giá chúng và nắm bắt lấy thời cơ này. Hẳn nhiên mọi việc không phải lúc nào cũng giống như chúng thể hiện bề ngoài, vì thế bạn cần phải có sự suy xét thật kỹ đấy.

Chuyện tình yêu của người tuổi Ngọ có chút trắc trở trong thời gian này, nếu bạn càng hi vọng sẽ càng thất vọng, tốt hơn hết hãy tận hưởng từng tiến trình của nó mà thôi. Những cặp vợ chồng hôm nay cũng dễ cãi cọ hơn vì thiếu sự lắng nghe.

Tuổi Mùi

Một cuộc tranh cãi do Tỷ Kiên gây ra tưởng chừng như rất quan trọng, hóa ra lại không nặng nề như tuổi Mùi nghĩ. Nếu có thể thì người tuổi Mùi hãy bỏ qua nó và tập trung vào công việc, cuộc sống và các vấn đề của riêng mình mà thôi, bạn sẽ thấy như thế, bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn rất nhiều đấy.

Tuổi Mùi đủ năng lực để chủ động, chỉ ở chỗ bạn muốn hay không mà thôi. Đôi khi chính bạn mới là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn, chứ không phải ai khác.

Tuổi Thân

Tam Hội xuất hiện cùng với sự nâng đỡ của mọi người xung quanh để con giáp tuổi Thân thoát được một số rắc rối không đáng có trong ngày này. Bạn cảm thấy mình rất may mắn và biết ơn những người đang giúp đỡ mình.

Trong ngày này, bạn cũng đừng vì quá mải mê với công việc mà quên đi mất việc chăm sóc bản thân. Bạn cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh về phổi, viêm họng, viêm phế quản hay các bệnh liên quan đến xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hội xuất hiện trong ngày hôm nay cho thấy con giáp tuổi Dậu đang đi đúng hướng so với kế hoạch của bản thân, không những thế đồng nghiệp cũng rất tin tưởng vào những cách thức mà bạn đang thực hiện.

Thực Thần mang lại tín hiệu đáng mừng cho tuổi Dậu, có thể sự đồng thuận sẽ giúp cho một lựa chọn khó khăn nào đó trở nên dễ dàng hơn. Vì thế đây là ngày mà bạn nên hỏi ý kiến bạn bè của mình, họ sẽ giúp bạn đưa ra những lời khuyên giá trị

Tuổi Tuất

Hôm nay có thể có một kế hoạch nào đó tuổi Tuất đã lên kế hoạch từ trước nhưng đừng chủ quan vì tình huống thực tế khác xa so với dự tính. Nếu bạn xem xét kỹ sẽ có một số bất cập xảy ra do bạn tự tin quá rồi.

Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Tuất cần phải tách biệt cảm xúc và lý trí ngày hôm nay, nếu bạn muốn đưa ra một quyết định giá trị nào đó. Nếu bạn cứ để cảm xúc can dự vào những việc như vậy thì bạn không thể nào có kết quả tốt đẹp sau một ngày làm việc.

Tuổi Hợi

Chính Quan tương trợ nên con đường trước mắt tuổi Hợi đang đi dường như đã thực sự thoải mái, dễ chịu, vậy thì hãy dấn bước mà thôi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên chủ quan, vẫn có những chứng ngại vật âm thầm chắn lối bạn đấy, hãy tỉnh táo để nhận diện chúng nhé.

Việc đúng hẹn giúp con giáp tuổi Hợi được tin tưởng hơn. Nhất là trong chuyện tình cảm, hai người cảm thấy hoàn toàn có thể nương tựa lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.