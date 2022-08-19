Tử vi thứ 7 ngày 20/8: Sao Thái Dương chiếu mệnh, 3 con giáp tiền về như vũ bão, vận đỏ hơn son, sự nghiệp lẫy lừng, cuộc đời dệt gấm thêu hoa

3 con giáp dưới đây kiếm tiền suôn sẻ, thăng quan tiến chức, cuộc đời thay đổi.

Tuổi Thìn

Đây là con giáp sinh ra đã có tố chất làm lãnh đạo, bản lĩnh hơn người, sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa, bởi vậy mà nhân duyên của họ vượng vô cùng.

Người tuổi Thìn khi còn trẻ đã thể hiện được năng lực xuất sắc hơn người, chí tiến thủ khiến nhiều người nể phục. Bước vào trung vận, con giáp này càng dễ đạt được chức cao vọng trọng, tài lộc bất ngờ, tiền tiêu không hết.

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Nếu may mắn lấy được người tuổi Thìn, hãy trân trọng họ như vật báu vì người tuổi này sẽ giống như đại quý nhân trong nhà mang sự may mắn và thành công cho gia đình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Trâu trung thực, cũng đơn giản và chân thực hơn. Họ luôn làm việc chăm chỉ. Nửa năm đầu cuộc đời đã không gặp may mắn đặc biệt, nhưng họ sẽ may mắn hơn sau tuổi trung niên.

Được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt thứ 7 ngày 20/8, Sửu sẽ bất ngờ nhận được cơ hội kiếm tiền, thu về bạc tỷ, đời sang trang mới của vinh hoa, phú quý.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ chăm chỉ, cần mẫn, luôn biết tính toán trước sau để không gây thiệt hại cho bản thân mình.

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Họ là người sống rất có trách nhiệm, luôn tự mình trau dồi mọi thứ và hy vọng đến lúc tìm được cơ hội đổi đời.

Những người tuổi Thân có tiền vận tốt đẹp, không hẳn trở thành đại gia như bao người nhưng ít nhất cũng xây dựng được cuộc sống viên mãn và đủ đầy, muốn tình có tình, muốn tiền có tiền.

Tử vi thứ 7 ngày 20/8, tuổi Thân sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống bế tắc mấy cũng tìm được cách giải quyết. Họ vốn chăm chỉ, kiên định, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ thăng hoa viên mãn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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