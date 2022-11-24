Tử vi thứ 6 ngày 25/11/2022, 3 con giáp được Chính Ấn nâng đỡ, mọi sự đều hanh thông, chuyện tình cảm có khởi sắc

Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, cởi mở khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, như vậy thì bạn sẽ không còn bị bó hẹp trong những cái mình đã biết, đồng thời nhanh chóng đạt được những bước phát triển khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự quan tâm và ưu ái của cấp trên. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình.

Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng có những bước tiến rõ rệt khi bạn đã dũng cảm đối diện với cảm xúc thực tế của mình. Hãy đối xử chân thành với người bạn yêu mến, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được đáp lại bằng tình cảm tương tự.

Tuổi Thân

Theo tử vi hôm nay, Thiên Ấn soi đường, người tuổi Thân tìm được cơ hội để thể hiện tài năng của mình.Những điều bạn làm khiến mọi người đều phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa. Đặc biệt, bạn còn giúp tập thể tìm ra hướng phát triển phù hợp.

Một trong những điều bạn cần làm trong hôm nay là mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Với sự thông minh, nhiệt tình và tính cách thú vị, bạn chắc chắn có thể chiếm được thiện cảm của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn.

Hỏa khắc Kim là lời nhắc nhở con giáp này cần chân thành hơn trong chuyện tình cảm. Dù đào hoa đến mấy thì bạn cũng không nên giữ quan hệ với nhiều người một lúc. Nếu bạn không thật lòng thì sẽ chẳng bao giờ xây dựng được quan hệ lâu bền.

Tuổi Dậu

Hỏa khắc Kim, người tuổi Dậu thường có những suy nghĩ muộn phiền, bất an, lo lắng, không dám chấp nhận tình cảm của người khác. Bạn cho rằng người khác tiếp cận mình đều vì một mục đích nào đó chứ không có ai chân thành.

Tuy nhiên, bạn cần thoát khỏi tình trạng này và hướng mình đến những điều tích cực hơn. Xung quanh bạn vốn không bao giờ thiếu những người chân thành. Chỉ cần bạn chú ý quan sát hành động của mọi người, mở lòng hơn và sẵn sàng cho ai đó một cơ hội.

Chính Ấn nâng đỡ, sự nghiệp của bản mệnh phát triển bình ổn. Khó khăn là không tránh khỏi trên con đường đi đến thành công song bạn cũng không cần phải quá lo lắng, quý nhân sẽ luôn xuất hiện kịp thời giúp bạn hóa giải nguy cơ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm