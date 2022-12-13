Tử vi thứ 4 ngày 14/12/2022: Chính Quan độ mệnh, 3 con giáp sau làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 20:56

Theo dõi tử vi hàng ngày 14/12/2022 của 12 con giáp để biết trước vận mệnh mỗi tuổi trong ngày biến động ra sao, gặp xui xẻo cũng đừng lo quá, cứ nỗ lực hết mình ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi hàng ngày 13/12/2022, hôm nay công việc của tuổi Tý may mắn được Lục Hợp cục trợ lực nên không phải lo lắng quá nhiều. Thuận lợi nhất là những bạn kinh doanh hàng ăn, buôn bán tự do. Hôm nay Tý không phải lo nghĩ nhiều vì công việc, cứ làm tốt phần của mình là được.

Đường tài lộc khởi sắc, có lộc ăn uống buôn bán, may mắn vây quanh. Bạn nhận được sự yêu quý của những người xung quanh nên thường xuyên được họ hỗ trợ và cho quà. Những ai đang gặp khó khăn về tiền thì có thể hỏi mượn bạn bè hoặc người thân trong họ.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Đôi khi tâm trạng bạn thay đổi nhưng tình yêu của bạn dành cho gia đình thì không bao giờ. Hãy yêu bản thân và người thân nhiều hơn, bạn sẽ nhận lại sự ngọt ngào.

Tử vi thứ 4 ngày 14/12/2022: Chính Quan độ mệnh, 3 con giáp sau làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Hôm nay Sửu có Thiên Ấn giúp đỡ trong công việc nên khá hài lòng với những gì mình đang làm. Phong thái tự tin và đàng hoàng của con giáp này tạo ấn tượng với đối tác làm ăn. Bạn cứ theo con đường làm ăn chân chính thì may mắn sẽ tới, đừng đi đường tắt trong công việc.

Vận trình tài lộc ở mức bình thường, không quá xuất sắc nhưng đừng thấy thế mà Sửu tham lam đòi hỏi những thành tựu to lớn hơn. Ở thời điểm hiện tại, khuyên bạn nên an phận thủ thường, mình làm thì mình tiêu chứ đừng thấy người khác giàu mà ham, biết hài lòng thì mới bình an.

Tình duyên bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Những bất hòa trước đó dần được xoa dịu nhờ tính hiền lành của bản mệnh. Thời gian này cũng nên quan tâm con cái nhiều hơn, nhất là vấn đề sức khỏe.

Tử vi thứ 4 ngày 14/12/2022: Chính Quan độ mệnh, 3 con giáp sau làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Được Chính Quan độ mệnh nên Tị vô cùng may mắn trong công việc. Bạn làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ, hãy cứ tự tin làm ăn chân chính đừng sợ. Ngày ngày là ngày tốt cho thi cử, xin việc, tăng lương, thăng chức hoặc nhảy việc.

Tài lộc đi lên rõ rệt nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ nên người kinh doanh, buôn bán có đơn hàng, khách hàng cứ đến tới tấp, giỏi ăn nói thì sẽ đông khách. Thời gian tới nếu muốn mở cửa hàng, vay vốn làm ăn hãy xem ngày tốt, mạnh dạn tham khảo ý kiến bạn bè, người lớn tuổi giàu kinh nghiệm.

Hỏa Thổ tương sinh vô cùng tốt cho đường tình cảm của bản mệnh. Hạnh phúc sẽ trở lại với bạn, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác. Bạn được khá nhiều người yêu quý vì tốt bụng và thẳng tính, không để bụng, sống như vậy rất thoải mái.

Tử vi thứ 4 ngày 14/12/2022: Chính Quan độ mệnh, 3 con giáp sau làm ăn thuận lợi, tránh được xui xẻo, có ơn trên nâng đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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