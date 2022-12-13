Tháng 12 âm lịch: 3 con giáp GẶP THỜI ĐỔI VẬN, tiền của rủng rỉnh khiến ai cũng trố mắt ghen tỵ

Vận trình tháng Chạp của tuổi Dần được dự báo diễn ra khá êm đẹp. Con giáp này không gặp trở ngại lớn, không phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Bản mệnh nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới, có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn.

Đây cũng là tháng các khoản lương, thưởng đến tiên tiếp. Tài chính của tuổi Dần sẽ ngày một vững mạnh. Ngoài làm công ăn lương đón cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh cũng hái ra tiền vào thời gian này.

Vận trình của người tuổi Mão trong giai đoạn này có nhiều điểm sáng. Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh mang đến không ít tin vui trong công việc, tài lộc của con giáp này.

Công việc của người tuổi Mão có sự phát triển thuận lợi. Từ việc lớn đến việc nhỏ đều thu được kết quả tốt đẹp, mang lại lợi ích nhất định, không lãng phí công sức đã bỏ ra. Bản mệnh còn được hưởng cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Đây là tháng vượng vận quý nhân đối với người tuổi Mão. Con giáp này được hỗ trợ nhiều mặt nên làm gì cũng thuận lợi.

Bản mệnh có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên tài lộc khởi sắc rực rỡ. Thu nhập của tuổi Mão cũng tăng lên nhờ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên tháng Chạp có nhiều điểm sáng đáng mừng. Mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực, mang đến niềm vui cho con giáp này.

Sự nghiệp của tuổi Dậu có cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình suôn sẻ. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ còn đang dang dở, học thêm nhiều kinh nghiệm, làm tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tài chính của tuổi Dậu ở thời điểm này khá dư dả. Bản mệnh có cả nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái nên túi tiền rủng rỉnh. Dịp cuối năm, tuổi Dậu có thể lo cho gia đình một cái Tết ấm no. Dù vậy, bản mệnh cũng cần phải chú ý quản lý tài chính, tránh tiêu tiền lãng phí.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.