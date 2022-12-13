Con giáp dù không có ngoại hình nhưng được thần May Mắn phù trợ cả đời, làm gì cũng PHẤT, quý nhân luôn kề cạnh!

Đàn ông : Tử vi thấy rằng nếu là nam sinh vào giờ này thì đa phần có vóc người cao to, khỏe mạnh dù hơi thô, trên gương mặt ngũ quan không quá hài hòa, thêm vào đó nước da có phần đen sạm. Đây là những người tính cách chân thành, thật thà, không bao giờ nghĩ đến việc toan tính hay có ý đồ hãm hại ai. Trong xã hội, vì biết tôn trọng, lắng nghe mọi người nên họ rất được yêu quý, khi gặp phải khó khăn dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Phụ nữ : Phụ nữ sinh vào thời điểm này thường có một khuôn mặt tròn, phúc hậu, dáng người tương đối đậm đà, thoạt nhìn không quá bắt mắt. Đa số họ là những người có sức khỏe tốt, giải quyết công việc dứt khoát, nhanh nhẹn, nhờ vào những biểu hiện xuất sắc nên thường được cấp trên cất nhắc. Theo xem bói giờ sinh 12 con giáp , đến năm 39-44 tuổi, họ phất lên nhanh chóng nhờ có quý nhân tương trợ, nhiều khả năng trở thành người thành công trong sự nghiệp.

Sống ở trên đời, mỗi người có một số mệnh, có những người tuy ưa nhìn nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn vất vả, trong khi đó cũng có những người dù ngoại hình chẳng mấy bắt mắt, thế nhưng lúc nào cũng thuận lợi, bình an, đến cuối đời còn có thể tận hưởng một cuộc sống đề huề, sung túc. Vậy ta hãy cùng tìm hiểu xem, những con giáp sinh ra vào giờ nào tuy không có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại luôn được thần May Mắn phù trợ nhé.

Đàn ông : Nam giới thường có vóc dáng không cao, làn da khá sần sùi, không nhẵn nhụi, trên mặt dễ có sẹo. Họ là những người lạc quan, làm việc gì cũng cân nhắc, suy tính rõ ràng. Thành tích học tập của họ nổi trội nhất trong những năm từ 16-23 tuổi, vì thế dễ đỗ đạt vào những ngoi trường mơ ước. Từ 27-32 tuổi, nhờ vượng vận quý nhân, sự nghiệp của họ nhanh chóng khởi sắc, đa số giữ vị trí quan trọng từ khi còn trẻ tuổi. Phụ nữ : Sinh vào giờ này, đa phần phụ nữ có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt bình thường, nước da hơi vàng, không phải là một người có ngoại hình ưa nhìn. Bù lại, họ là những người rất thông minh, sống có nguyên tắc, sự nghiệp phát triển nhất trong giai đoạn từ 29-33 tuổi, dễ nổi tiếng vì sở trường của mình, mai sau sẽ trở thành người vừa có danh tiếng vừa có tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh vào giờ Thìn (7h-9h)

Đàn ông: Tử vi 12 con giáp thấy rằng, nam tuổi Mão sinh vào giờ Thìn thường có vóc người gầy nhỏ, chiều cao không lý tưởng, thêm vào đó lại không biết chú trọng đến ngoại hình, không phải người ưa chải chuốt nên không thu hút được ánh nhìn của người khác phái, dễ bị coi là người cẩu thả.

Theo xem bói giờ sinh 12 con giáp, nếu có ý định khởi nghiệp, họ chắc chắn sẽ rất thành công, đặc biệt là trong giai đoạn 33-37 tuổi. Vận quý nhân tốt cũng khiến công việc của họ càng lúc càng phất lên nhanh hơn.

Phụ nữ: Phụ nữ sinh vào giờ này thường có khuôn mặt vuông vức, cằm vuông, vóc người cũng khá thô, khỏe mạnh. Thế nhưng nhờ vào trí tuệ và phong cách làm việc của mình, họ dễ thu hút được một vài đối tượng nam giới có sự nghiệp thành công.

Đa phần những phụ nữ này thường có được mối nhân duyên tốt, sau khi kết hôn tài lộc sẽ càng lúc càng gia tăng.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sinh vào giờ Mùi (13-15h)

Đàn ông: Sinh ra vào khoảng thời gian từ 13h-15h, đàn ông thường có gương mặt nhọn, mũi nhỏ, mắt dễ mắc tật cận thị, tuy nhiên ngay từ khi còn nhỏ, họ đã là những người quan tâm đến việc học, vì thế thành thích thường rất cao.

Sau khi trưởng thành, họ có một sự nghiệp ổn định, tuy không có số đại phú đại quý nhưng cuộc sống bình lặng, hạnh phúc của họ khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Sau năm 38 tuổi, nếu tích lũy được vốn liếng, đàn ông sinh vào giờ này có thể thử sức trong lĩnh vực đầu tư, nhiều khả năng sẽ thu được lợi nhuận.

Phụ nữ: Phụ nữ sinh ra vào thời điểm này tuy có ngoại hình bình thường, không tạo ấn tượng sâu sắc cho mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng đây là những người cực kỳ may mắn.

Trên lĩnh vực đầu tư, họ có những suy nghĩ và nhận định của riêng mình, nếu mạnh dạn phát triển, đến năm 40 tuổi sẽ tích lũy được một gia tài kha khá.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh vào giờ Sửu (từ 1h-3h)

Đàn ông: Đa phần đàn ông sinh ra vào thời điểm này đều có nước da không được mịn màng, vóc người thường thiên về gầy gò và thấp lùn, thế nhưng là những người có đầu óc nhạy bén, thông minh, sống có quy tắc.

Trước năm 30 tuổi, nhiều người có thể đạt được sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ có tài sử dụng quan hệ để gây dựng sự nghiệp, vì thế công việc của họ thường phát triển thuận buồm xuôi gió.

Phụ nữ: Theo xem bói giờ sinh 12 con giáp, đại đa số phụ nữ sinh vào giờ này là những người có vóc dáng khô gầy, ngũ quan bình thường, không tạo được nhiều ấn tượng với mọi người sau lần đầu tiếp xúc.

May mắn, họ được sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh thuận lợi, nhận được sự yêu quý của họ hàng, sau khi trưởng thành, sự nghiệp phát triển nhờ nhận được sự giúp đỡ của nhiều quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi sinh vào giờ Hợi (21h-23h)

Đàn ông: Sinh vào giờ này, nếu là đàn ông thì trên người thường có sẹo, vẻ ngoài bình thường, hơi thô, ngũ quan không bắt mắt.

Đa phần họ là những người có thực lực, dám thử sức mình với những điều mới mẻ. Giai đoạn từ 23-27 tuổi là giai đoạn sự nghiệp của họ phát triển nhanh nhất nhờ dựa vào ý kiến sáng tạo của cá nhân hoặc dựa vào các mối quan hệ xã hội. Sau năm 45 tuổi, tài vận của họ rất vượng.

Phụ nữ: Có ngoại hình không mấy nữ tính, tính cách phóng khoáng, tự do, vì thế không mấy thu hút sự chú ý của người khác giới.

Họ không phải mẫu người đào hoa, con đường tình duyên không quá thuận lợi, thế nhưng tài vận lại vô cùng thịnh vượng. Họ kiếm tiền dựa trên chính khả năng của mình, nếu có ý định khởi nghiệp thì rất dễ thành công.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sinh vào giờ Tý (23h-1h)

Đàn ông: Thường là người có vóc dáng mập mạp, mắt nhỏ, môi dày, trông già hơn so với độ tuổi.

Họ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, đa số có thể cưới được một cô vợ có số vượng phu, thuộc tuýp người sự nghiệp phất lên nhanh chóng sau khi kết hôn. Về sau, đường con cái của họ cũng gặp nhiều may mắn, được hưởng phúc tuổi già.

Phụ nữ: Họ là những người có mũi cao, cằm vuông, vóc dáng đậm đà, dù không gây ấn tượng mạnh nhưng là người phú quý trời sinh, có uy với người khác, làm việc gì cũng quyết đoán, nếu khởi nghiệp chắc chắn sẽ thành công, nhất là trong giai đoạn từ 29-40 tuổi.

Khi lập gia đình, họ thường chọn được những người đàn ông có khả năng tài chính, sống cuộc đời không phải lo chuyện tiền nong.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất sinh vào giờ Dần (3h-5h)

Đàn ông: Thường là người có nước da ngăm đen, dáng người thô kệch nhưng nuôi tham vọng lớn. Khi làm việc, họ chú trọng kỷ luật, thông thường là người biết tận dụng điểm mạnh của mình.

Tuy ngoại hình không quá bắt mắt nhưng họ là những người có sức hút riêng, vì thế thường lấy được người phụ nữ có gương mặt ưa nhìn nhưng sự nghiệp không có gì nổi trội.

Phụ nữ: Phụ nữ sinh và thời điểm này ngoại hình thường không có gì đáng chú ý, đa phần có mắt một mí, sống mũi không cao, gương mặt khá vuông nhưng là những người tài hoa, có sở trưởng văn nghệ. Nếu tiếp tục phát triển theo con đường này, họ có thể gặt hái được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất sinh vào giờ Thìn (7h-9h)

Đàn ông: Nam giới sinh vào giờ này thường có vầng trán rộng nhưng mũi không cao, miệng nhỏ, vóc người thô. Họ là người có trách nhiệm, làm việc gì cũng thật thà, chu đáo, không biết đâm sau lưng người khác.

Ngay từ khi còn nhỏ, vận thế của họ đã tốt, khi đến giây phút quyết định thường gặp quý nhân tương trợ, trước 35 tuổi có thể tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp.

Phụ nữ: Đa số là những người có dáng người đậm, nước da trắng xanh, đường nét trên khuôn mặt không quá bắt mắt. Họ là những người may mắn trong hôn nhân, dễ lấy được người có điều kiện kinh tế biết chăm lo cho gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.