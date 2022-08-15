Tử vi thứ 2 ngày 15/08/2022 của 12 con giáp: Sửu giải quyết được hết khó khăn tồn đọng, Thìn nên kiên trì với công việc hiện tại, Tỵ cẩn thận ‘tiểu tam’ chen chân

Hãy bình tĩnh trong quá trình xử lý sự cố, đừng nóng nảy khiến mọi việc càng thêm khó giải quyết. Nếu bạn luôn làm tốt việc của mình từ trước đến nay thì chẳng ai có thể tìm ra cớ để hạ bệ bạn. Hãy để sự thật chứng minh ai là người đúng, ai là người sai.

Báo hiệu nhiều điều không như mong muốn sẽ xảy ra trong sự nghiệp của người tuổi Tý. Bạn có thể gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay và hôm nay, kẻ đó có thể xuất hiện để ngáng đường phát triển của bạn.

Bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh chớ nên làm việc quá sức, đồng thời hãy chăm chỉ vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Sửu

Hôm nay Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Đây chính là lý do khiến bạn được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng, có tác động lớn đến quá trình thăng tiến.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình ngay trong ngày hôm nay. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác, tương lai rất hứa hẹn đấy.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất, bởi tình thân là điều đáng quý nhất trên đời.

Tuổi Dần

Thiên Tài là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Dần. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ việc suốt khoảng thời gian vừa qua, trong cả công việc chính và các công việc tay trái.

Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm để khiến tiền đẻ ra tiền, chứ đừng chỉ tiêu xài hoang phí.

Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai người chứ không chỉ của riêng ai.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết cục diện Tương Hình mang tới những ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Mão, khiến bạn rất dễ gây mất lòng người khác bởi bản tính kiêu ngạo và chủ quan.

Bên cạnh đó, nếu muốn nhận xét hay phê bình ai, người làm lãnh đạo nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi hơn là những lời trách móc gay gắt, gây tổn thương lòng tự trọng của người khác.

Bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, nếu có vấn đề gì khó khăn, bạn nên trò chuyện với người ấy để 2 người có thể cùng thảo luận tìm cách giải quyết, hoặc ít nhất là để nhẹ lòng hơn.

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bạn chùn bước. Bạn biết đây là thời điểm để mình rèn luyện bản thân và ghi điểm trong mắt mọi người.

Tuy nhiên, con giáp này lại mắc phải cái bệnh "cả thèm chóng chán" nên khó có thể trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng, chớ bỏ dở giữa chừng, khiến người khác phải thu dọn hậu quả.

Những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn. Hãy hạ cái tôi cá nhân xuống một chút nhé.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ trong ngày thứ 2. Bạn nên cẩn thận trong công việc, chớ nên lơ là để mắc vào bẫy của kẻ xấu, khiến công sức đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc.

Dù tình huống có rắc rối thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để bạn tiến bộ, nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu cũng như mình cần khắc phục những điểm yếu nào. Sau một lần cạnh tranh, bạn sẽ thêm vững vàng.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn, và đây chính là cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân vào tình cảm giữa hai người. Bản mệnh còn trân trọng hạnh phúc lứa đôi thì nên tìm cách cải thiện tình hình này.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy và bốc đồng. Đặc biệt, bạn thường có những hành động bột phát mỗi khi ý kiến, quan điểm của mình không được mọi người xung quanh đồng tình ủng hộ.

Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh cần để ý đến những đối tượng vây quanh nịnh nọt mình. Đừng để những lời nịnh nọt khiến mình có quan điểm sai lệch về vấn đề. Để trở thành một người lãnh đạo xứng tầm, hãy tìm hiểu mọi chuyện thật kỹ trước khi quyết định tin theo hay trách phạt người này, người khác.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bạn nên sắp xếp thực hiện những công việc phù hợp vào thời điểm này để gặp được nhiều điều thuận lợi.

Tuổi Mùi

Hôm nay cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân từ lúc nào không hay. Do đó, bạn cần tập trung vào công việc hơn để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng.

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ 2, bản mệnh nên đi về phía Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có và dành cho người ấy những cử chỉ yêu thương rõ ràng hơn.

Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Trong tình hình hiện tại không thể ra ngoài, bạn vẫn có thể tổ chức một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với những rắc rối do cục diện Tương Phá gây ra. Đừng để tinh thần làm việc thiếu tập trung, uể oải khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ "ném đá giấu tay" xuất hiện. Dù không có lòng hãm hại ai thì cũng hãy luôn có lòng đề phòng người khác, bởi việc ấy không bao giờ là thừa.

Khi về nhà, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Bản mệnh chớ nên tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người ngoài bởi có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận để nhân cơ hội lợi dụng bạn, chiếm đoạt một điều gì đó từ tay bạn.

Trong gia đình, bạn cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Bạn không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo. Bạn cần hiểu rằng mình không thể là người có quyền chi phối tất cả mọi việc, và không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là đúng đắn đâu.

Cơ hội cho bạn chinh phục cấp trên và nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp xung quanh. Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng nên ngại khó khăn, vất vả, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn bạn được nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn và giới thiệu cho những cơ hội phát triển phù hợp.

Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày thứ 2. Quý nhân sẽ giúp bạn chọn ra những con đường phù hợp trong tương lai và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng một cách nhanh chóng. Hãy chú ý tiếp thu những điều hay từ đối phương nhé

Con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc có đang chồng chất. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần nghỉ ngơi hoặc kịp thời khám chữa ngay, chớ để bệnh tình trở nặng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!