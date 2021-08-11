Tử vi tháng 7 âm lịch: Có 2 con giáp tài lộc dập dìu, 2 con giáp cẩn thận trăm bề

Trong tháng 7 cô hồn , tuổi Tý là con giáp đạt được nhiều điều may mắn ấn tượng nhất. Dù làm gì, ở đâu, con giáp này luôn được giúp đỡ, tài lộc nhân đôi, may mắn dồn dập. Nhân thời gian tốt đẹp này tuổi Tý nên siêng năng hơn, cố gắng phát huy điểm mạnh của mình để đạt được thành tựu cao nhất.

Theo tử vi tháng 7 âm lịch , có con giáp tài lộc dư dôi, cũng có con giáp cẩn thận trăm bề.

Theo tử vi 12 con giáp , tháng 7 âm lịch vô cùng tốt với tuổi Mão. Vận khí vượng phát, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi.

Tuy nhiên, tuổi Tý nên thận trọng giữ gìn sức khỏe , đừng vì làm việc quá sức mà dễ mất sức.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian may mắn này, tuổi Mão nên tranh thủ nắm bắt cơ hội để phát triển, nhanh chóng thực hiện những kế hoạch quan trọng. Vận may chỉ đến một lần, đừng để lỡ mất. Đặc biệt, người đi làm sẽ được cấp trên ưu ái, nhất là người lớn tuổi sẽ mở đường giúp bạn thăng tiến, có lương thưởng dồi dào hơn.

Tuổi Dần

Tháng 7 âm lịch khá kém với người tuổi Dần. Vận trình kém sắc, các mối quan hệ dễ gặp mâu thuẫn, phải thật sự cẩn trọng.

Tuổi Dần nên học cách kìm nén cảm xúc tiêu cực. Đừng để vì vài phút tức giận mà gây ra họa lớn. Nhưng tuổi Dần vẫn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ trong thời gian này. Tuy nhiên, cốt vẫn là ở bản thân tuổi Dần, càng biết kiềm chế tốt cảm xúc thì càng giúp mọi chuyện đơn giản hơn.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Tỵ trong tháng 7 âm lịch vừa tốt vừa xấu. Trong tháng này dễ có tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến kết quả không mong muốn. Tuổi Tỵ nếu không cẩn trọng có thể đánh mất mối quan hệ quan trọng trong tháng này.

Tuy nhiên, tháng 7 âm lịch sẽ giúp tuổi Tỵ gặp được quý nhân, giúp đỡ về tài lộc. Chỉ cần cẩn thận điều chỉnh các mối quan hệ, tận dụng thời cơ được quý nhân giúp đỡ thì tháng 7 cô hồn không còn xui xẻo với tuổi Tỵ nữa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.