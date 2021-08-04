Có con gái sinh vào 3 khung giờ vàng này, cha mẹ may mắn cả đời, họ hàng cũng được ‘hên’ lây

Theo tử vi học, có con gái sinh vào 3 khung giờ vàng này, gia đình sẽ có nhiều phúc lộc, cha mẹ làm một hưởng mười, không lo thiếu thốn.

Theo tử vi học giờ sinh, bé gái sinh vào 3 giờ may mắn này không chỉ thông minh, tài giỏi, mà còn mang tới may mắn cho cha mẹ. Giờ Tý (23:00 – 1:00) Bé gái sinh vào giờ này có phúc khí dồi dào, lớn lên có của cải riêng, hậu vận tài lộc dư dôi - Ảnh minh họa: Internet Khung giờ từ 11 giờ đếm đến 1 giờ sáng hôm sau được gọi là giờ Tý. Bé gái sinh vào giờ này có phúc khí dồi dào, lớn lên có của cải riêng, hậu vận tài lộc dư dôi. Khi đứa trẻ này lớn lên sẽ trở thành những người phụ nữ tài năng, xinh đẹp, có nhân cách vàng, cực kì nổi bật.

Theo tử vi giờ sinh, phụ nữ sinh vào giờ này thường trở thành người vợ khéo léo, người con hiếu thuận với cha mẹ. Họ không chỉ có sự nghiệp riêng vững chắc mà còn có gia đình hạnh phúc viên mãn. Phụ nữ sinh vào giờ này thường được gia đình yêu thương. Khi trưởng thành, họ được gả vào gia đình đức hạnh, danh giá. Cha mẹ có con gái sinh vào giờ Tý được hưởng “lây” may mắn của con, cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Tuổi Ngọ (11:00 – 13:00) Bé gái sinh vào giờ Ngọ luôn có phước lành trời ban, giúp gia đình luôn sum vầy hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet Bé gái sinh vào giờ trưa thế này có ngoại hình ưa nhìn, tài năng từ nhỏ. Khi trưởng thành, đây là những người phụ nữ tài giỏi, khiến cha mẹ hãnh diện. Bé gái sinh vào giờ Ngọ luôn có phước lành trời ban, giúp gia đình luôn sum vầy hòa thuận. Từ khi có con gái sinh giờ này, cha mẹ có sự nghiệp leo thang, tài lộc vun đầy. Đứa trẻ này lớn lên thành công, có tấm chồng tài giỏi. Giờ Thân (15:00 – 17:00) Theo tử vi học giờ sinh, đứa trẻ sinh vào giờ này thường dễ nuôi, lớn lên có chỉ số EQ, IQ cao - Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi học giờ sinh, đứa trẻ sinh vào giờ này thường dễ nuôi, lớn lên có chỉ số EQ, IQ cao. Đây là những người có tư duy nhanh nhạy, giỏi quản lý tài chính. Họ có tài lộc dồi dào, đem phúc đức, tiền bạc về cho gia đình. Cha mẹ có con gái sinh giờ này làm ăn chóng giàu, hậu vận viên mãn. Đứa trẻ sinh giờ Tý lớn lên có số vượng phu ích tử, mang may mắn đến cho chồng con. Họ là cánh tay đắc lực giúp chồng gặt hái thành công, gia đình hạnh phúc, hiếu thuận với cha mẹ hai bên. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 bộ phận trên người phụ nữ càng TO càng hái ra tiền, được chồng cưng yêu như bà hoàng Theo nhân tướng học, những bộ phận trên người phụ nữ phải to thì mới phúc lộc dồi dào, không chỉ giàu có mà còn được chồng yêu chiều như bà hoàng.

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