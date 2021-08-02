3 bộ phận trên người phụ nữ càng TO càng hái ra tiền, được chồng cưng yêu như bà hoàng

Theo nhân tướng học, những bộ phận trên người phụ nữ phải to thì mới phúc lộc dồi dào, không chỉ giàu có mà còn được chồng yêu chiều như bà hoàng.

Theo nhân tướng học, phụ nữ đừng vội thấy tự ti nếu có những bộ phận này to hơn người khác, vì đây là phúc tướng “hái” ra tiền. Mũi to Đây là phúc tướng của phụ nữ, đem đến sự giàu sang tài lộc thịnh vượng. Theo bói tướng số, phụ nữ có mũi to thường là người vượng phu ích tử, giúp chồng thành công giàu có. Họ vừa là vợ đảm, mẹ hiền được chồng yêu thương, con cái hiếu thuận.

Phụ nữ có nét quý tướng này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn là hậu phương giúp chồng thành công - Ảnh minh họa: Internet Đây cũng là kiểu người phụ nữ bản lĩnh ngoài xã hội, có thể làm được việc lớn. Họ không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà, đàn ông lấy được vừa sung sướng vừa tự hào. Phụ nữ có nét quý tướng này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn là hậu phương giúp chồng thành công. Bụng to Dù rằng phụ nữ luôn muốn có vòng eo thon gọn nhưng bụng to là một trong những nét phúc tướng. Đây là kiểu phụ nữ giàu lòng yêu thương, hy sinh hết mình vì gia đình. Họ sống vì gia đình, luôn xem chồng con là điều quan trọng không gì sánh bằng.

Không chỉ vậy, phụ nữ có phúc tướng này còn là hậu phương vững chắc giúp chồng thành công - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ này dành nhiều tâm sức, thời gian cho gia đình. Họ cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, là người phụ nữ đảm đang tháo vác. Vì thế, họ thường được chồng yêu chiều hết mực. Không chỉ vậy, phụ nữ có phúc tướng này còn là hậu phương vững chắc giúp chồng thành công. Họ có tầm nhìn xa, cho chồng những lời khuyên hữu ích. Đàn ông lấy được người vợ này thì cả đời không lo nghèo khó. Mông to Theo lời người xưa, phụ nữ có mông to tốt đường con cái, mang phúc lộc về cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Theo lời người xưa, phụ nữ có mông to tốt đường con cái, mang phúc lộc về cho gia đình. Phụ nữ có phúc tướng này thường sinh được quý tự. Theo tử vi học, đây còn là kiểu phụ nữ thu hút may mắn cho gia đình. Khi còn trẻ, họ dốc sức làm việc, siêng năng cần cù nên hậu vận giàu có đủ đầy. Đây còn là người phụ nữ thu hút tài lộc, đứng sau thành công vang dội của chồng. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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