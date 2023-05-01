Tử vi tháng 5/2023: 3 con giáp đón 'Thần Tài', rước quý nhân, kiếm tiền về đầy túi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão khá dịu dàng, dễ gần. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão gặp khó khăn, sự cố trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy, người tuổi Mão không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng cố gắng, nỗ lực để giải quyết vấn đề.

Con giáp tuổi Mão phúc lớn mệnh dày. Từ giờ đến cuối tháng, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Con giáp này làm kinh doanh thì khách hàng tới tấp đến mua, lượng đơn hàng tăng nhanh, doanh thu tăng cao. Cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Chỉ cần người tuổi này biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc sẽ đầy kho, chật két.

Trung tuần tháng 4, người tuổi Mão được sao tốt lành ban phước nên từ giờ đến cuối tháng, tài vận của họ đều khởi sắc. Thời cơ đến, không cản được, người tuổi này sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Vì vậy, chỉ cần họ kiên trì trong sự nghiệp, người tuổi Mão sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Người tuổi Mão khá dịu dàng, dễ gần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi đa số đều tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn và nhân ái. Họ sống hết mình và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mình. Con giáp tuổi Hợi sống tự do, thoải mái và rộng rãi. Đó cũng là lý do giúp họ có nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Đối với người tuổi Hợi, trung tuần tháng 4, họ đón Thần Tài, rước quý nhân, làm ăn phát tài phát lộc. Trong công việc, con giáp này có thể gặp không ít rắc rối. Tuy nhiên, nhờ được quý nhân đồng hành, họ sớm giải quyết vấn đề, được trao cơ hội phát huy tài năng. Những người làm kinh doanh cũng được Thần Tài phù hộ, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Con giáp này đổi mới phương thức kinh doanh, đơn hàng đổ về nhiều. Cuộc sống của họ nhờ đó mà được cải thiện. Người làm công ăn lương cũng chính thức được tăng chức, tăng lương, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp.

Người tuổi Hợi đa số đều tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn và nhân ái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Cuối tháng 2, người tuổi Thìn làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Người tuổi Thìn được biết đến là người ngay thẳng, chân thật - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!