Tử vi tháng 5/2023: 3 con giáp đề phòng vận xui, làm gì cũng 'hỏng', tiểu nhân chờ chực ngáng đường

Tháng 5 là tháng người tuổi Mùi sẽ phải đối mặt với nhiều hoang mang không mong muốn. Họ sẽ cảm thấy rất nhiều khủng hoảng, định hướng gần như không có, hoàn toàn chống chênh. Trong cuộc sống, bạn phải tự lực cánh sinh mà không nhờ cậy được ai, chuyện tiền bạc luôn khiến bạn thấy áp lực và mỏi mệt. Đầu tháng mọi chuyện ảm đạm, vận xui rủi liên miên khiến tài lộc thất thoát không kiểm soát. May rằng tới cuối tháng mây đen dần tan, thu nhập không còn quá ảm đạm. Công việc đang làm chủ bạn nên bạn thấy quay cuồng, không lối thoát. Hãy tự tin vào quyết định của mình, nỗ lực thực hiện bằng được thì không gì có thể làm khó bạn.

Năm Quý Mão 2023, người tuổi Tý được dự đoán gặp tài vận rất kém, đây còn là năm tam tai thứ 2, hạn nặng nhất trong 3 năm.

Trong năm này, tuổi Tý có thể gặp phải rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Gặp phải hạn tam tai, xung Thái Tuế nên người tuổi Tý phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư, làm ăn, kinh doanh đề phòng tiểu nhân. Chú ý về vấn đề tiền bạc dễ bị rơi rớt, mất tiền oan. Dễ gặp thị phi. Đặc biệt, hạn chế xuất hành đi xa, kiêng kỵ sông biển nếu không sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tuổi Tý có thể gặp phải rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sức khỏe là điều mà người tuổi Sửu nên quan tâm trong tháng 5 này. Hung tinh Phục Thi có thể khiến họ dễ ốm yếu, mắc bệnh hoặc tình cờ bị thương.

Về sự nghiệp, công việc của người tuổi Sửu trong tháng này khá ì ạch, cũng như bị mọi người xung quanh dò xét. Họ có thể xảy ra một số khúc mắc nhỏ với đồng nghiệp, khiến cho hiệu quả công việc bị giảm sút.

Vì thế, người tuổi Sửu phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, tránh để lại ấn tượng xấu gây ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến và thu nhập sau này. Vượt qua được giai đoạn khó khăn này, sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, họ cũng sẽ có thêm động lực để cống hiến cho công việc.

Sức khỏe là điều mà người tuổi Sửu nên quan tâm trong tháng 5 này - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!