Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 16:40

Tháng 4 này 12 cung hoàng đạo sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau, bạn đã sẵn sàng khám phá những điều đó chưa?

1. Cung Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 này không phải là một tháng quá tốt để các Bạch Dương còn độc thân tìm kiếm tình yêu. Đặc biệt, bạn còn có khả năng gia đình bạn phải trai qua một số thử thách có thể ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, việc bạn cần làm là cố gắng loại bỏ những tranh cãi, xung đột với người thân, mở lòng với họ. Điều mà những Bạch Dương cần hướng đến lúc này là sự ổn định về mặt cảm xúc

Trái với chuyện tình cảm không được suông sẻ lắm, sự nghiệp của Bạch Dương vào tháng 4 sẽ khá có sự tiến. Công việc của bạn sẽ gạch hái được một số thành tựu nhất định, nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp bằng những sự công nhận, khen thưởng.

2. Cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những Kim Ngưu còn đang FA hãy lưu ý đường quá tỏ ra quyến luyến với đối tượng mình thích, sự nhiệt tình của bạn có thể mang đến những thiệt thòi cho bản thân. Hãy tỏ ra lạnh lùng một chút, mọi chuyện đều sẽ tốt lên nên đừng nôn nóng vội vàng quá.

Riêng những Kim Ngưu đã có nửa kia, bạn hy vọng đối phương có thể tâm sự, giải bày và dựa vào bạn nhiều hơn. Hãy bày tỏ sự quan tâm của bạn đến với nửa còn lại nhé!

Kim Ngưu luôn sáng tạo, đam mê mạnh mẽ vì vậy bạn không ngại đối diện với các sự cạnh tranh điều này sẽ giúp bạn có được những thành công trong tháng 4.

3. Cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Song Tử luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhất, tuy nhiên hãy chú ý đến không khí nơi làm việc quanh bạn. Tháng 4 này có thể mối quan hệ giữa bạn và dồng nghiệp sẽ có những xích mích nhỏ, hãy cố gắng "dĩ hòa vi quý" nó vì còn rất nhiều việc quan trọng bạn cần phải làm. 

Trong tháng 4 tình hình tài chính của cung hoàng đạo này rất đáng mơ ước. Tài chính của bạn lúc này sẽ được cải thiện đáng kể, nếu chịu khó tích lũy bạn sẽ có thể có một khoản tiết kiệm lớn đấy. 

4. Cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Cự Giải tháng này sẽ phải đối mặt với nhiều rối ren, nhất là với những Cự Giải đang yêu các cuộc chiến tranh lạnh sẽ có thể xảy ra và điều này ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn rất nhiều.

Ngược lại với chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp, sự nghiệp của Cự Giả vào tháng 4 sẽ tốt lên rất nhiều. Nghiêm túc và chỉn chu các nhà lãnh đạo và đồng nghiệp sẽ luôn chú ý vào điểm tốt này của bạn từ đó mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoàn thành công việc. Hãy duy trì trạng thái ấy để đạt được những thành tựu tốt Cự Giải nhé!

5. Cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của các Sư Tử tháng này ở mức khá ổn nhưng hãy lên tình thần đề phòng cao vì những may mắn trong tài lộc sẽ khiến bạn bị nhòm ngó rất nhiều đấy. Hãy đặc biệt cẩn thận trong việc chi tiêu. 

Trong chuyện tình cảm thì tháng 4 này là tháng bạn nên thay đổi bản thân mình một chút, hãy hạ cái tôi của mình xuống từ đó chuyện tình cảm của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ.

6. Cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 này tiền tài của Xử Nữ không được khả quan lắm, thói quen chi tiêu phóng tay cùng những khoản đầu tư bị thua lỗ sẽ khiến tài chính của các Xử Nữ đi xuống. Bù lại trong công việc, sự nghiêm khắc chỉn chu của Xữ Nữ sẽ khiến cấp trên rất hài lòng về bạn.

Sự tỉ mỉ, cẩn thận của Xử Nữ sẽ khiến họ luôn nghi ngờ chuyện tình cảm khiến các mối quan hệ trở nên khá căng thẳng, tuy nhiên tính tình này sẽ giúp họ tránh được rất nhiều chuyện không hay khi bắt đầu một mối quan hệ mới. 

7. Cung Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 này vận đào hoa của Thiên Bình sẽ nở rộ. Dù không quá chủ động trong việc tìm kiếm một nửa nhưng tính cách hòa nhã vui vẻ của Thiên Bình sẽ thu hút rất nhiều tín hiệu tích cực từ người khác giới.

Có thể nói tháng 4 này sẽ là một tháng khá viên mãn đối với cung Thiên Bình, ngoài chuyện tình cảm gặp nhiều may mắn thì công việc của bạn cũng sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực và sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công.

8. Cung Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Hổ Cáp tháng này sẽ có nhiều khởi sắc, đừng ngại ngùng sự cởi mở của bạn sẽ giúp bạn có được một cơ duyên tốt đến không ngờ.Nếu ai đã có đôi thì trong tháng 4 này, mối quan hệ của bạn và nửa kia cũng sẽ có những chuyển biến tốt đẹp.

Sự chủ động trong công việc của Bọ Cạp sẽ giúp bạn gặt hái được những thành công tuyệt vời. Đối với những ai đang tìm kiếm công việc thì đừng bỏ lỡ qua những cơ hội nhỏ, tiềm năng của chúng sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy.

9. Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Bỏ quá khứ lại sau lưng, tháng này Nhân Mã sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực rõ nét trong cuộc sống của mình. Chuyện tình cảm của bạn sẽ có những biến tiến lớn, tất nhiên là mang chiều hướng tốt đẹp.

Cùng với đó, công việc của bạn tại tháng 4 vẫn sẽ diễn ra thuận lợi. Hãy chủ động hợp tác với những đồng nghiệp của mình, như vậy kết quả mà bạn đạt được sẽ vô cùng viên mãn. Tuy nhiên, hãy lưu ý vấn đề sức khỏe của bạn, tháng này rất có thể bạn sẽ gặp vấn đề sức khỏe liên quan cột sống lưng.

10. Cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong tháng 4 này của Ma Kết sẽ khá nặng nề, vì vậy tinh thần của bạn sẽ alf yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của công việc. 

Thay vì ôm khư khư những tâm tư, nỗi lòng khó chịu, bạn hãy mở lòng và chia sẻ điều đó đến người mình tin tưởng, bên cạnh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ cùng bạn những tâm tư ấy, như vậy tháng 4 của bạn sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ hơn rất nhiều. 

11. Cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 này Bảo Bình sẽ không phải đối mặt với khó khăn nào cả, những cuộc vui của bạn sẽ được kéo dài liên tục, sự viên mãn là thứ hiện diện rõ nét với bạn vào tháng này.

Hãy cố gắng để bản thân bình tĩnh. Đối với những FA sự chủ động của bạn có thể sẽ khiến đối phương e dè mà lùi lại, điều này không tốt tí nào. Còn với những Bảo Bình đã có người yêu, hãy cố gắng để bản thân điềm tĩnh nhất, tránh những cuộc cãi vãi nhỏ xảy ra.

12. Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi tháng 4 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp rối ren, Thiên Bình đào hoa nở rộ - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

Để bản thân không rơi vào trạng thái thất vọng, tháng 4 này Song Ngư không nên đặt cho mình những yêu cầu quá cao. Đồng thời tháng này bạn phải đặc biệt lưu ý đến tình trạng sức khỏe của mình.

Hãy nghiêm túc nghĩ tiến đến một buổi hẹn hò, kết quả mà bạn nhận được chắn chắn sẽ khiến bạn hài lòng đấy.





 

 

 



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