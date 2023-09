Tử vi 5 ngày tới (4/4 - 8/4), top 3 con giáp hãy chuẩn bị két sắt để chứa tiền, bởi thần may mắn theo chân sẽ giúp bạn dễ dàng làm giàu, kiếm cực nhiều tiền

5 ngày tới (4/4 - 8/4), tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn còn xui xẻo sẽ qua đi. Những cơ hội mới mở ra, tiền tài sẽ đến khiến bản mệnh trở nên thành công trong cuộc sống, sự nghiệp ngập tràn niềm vui.

Có thể nói đây là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức. Nhờ vận quý nhân giúp đỡ nên đường tài lộc của người tuổi Thân vô cùng rực rỡ. Thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Hợi

Tử vi của những người cầm tinh con Heo đều vô cùng may mắn hơn vì có thể được sinh ra trong gia đình sung túc, giàu có nên cuộc sống của họ cũng đã có phần an nhàn, được hưởng nhiều thuận lợi may mắn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi luôn được quý nhân phù trợ họ luôn được bề trên bao bộc nâng đỡ nên họ sẽ nhanh chống vươn lên giàu có.

5 ngày tới (4/4 - 8/4) tuổi người tuổi Hợi gây dựng được một sự nghiệp vô cùng thăng tiến, nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Người tuổi Hợi sẽ có nhà cửa, xe hơi cuộc sống viên mãn hơn người.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có cơ hội được đón nhận nhiều tin vui trong tuần này, nhất là nữ mệnh. Bạn có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc hoặc được quý nhân là nữ giúp đỡ.





Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý trong 5 ngày tới (4/4 - 8/4), chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Đừng quá do dự hay lo lắng, bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.Phương diện công việc phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần đến giữa tuần vô cùng tươi sáng khi được Chính Ấn che chở.Con giáp may mắn tuần này nên tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình.Tài lộc có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.