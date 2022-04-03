Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 3 Âm lịch: top 3 con giáp VẬN ĐỎ ĐEO BÁM kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi chơi cũng hốt bạc, đổi đời sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 09:58

Theo dõi tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này có thể sẽ được quý tinh phù trợ nên mau mắn phát tài trong tháng 3 âm lịch này.

Tuổi Tý

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 3 âm, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng là những người vừa có mưu vừa có dũng. Không chỉ có đầu óc, tuổi Tỵ có có can đảm dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm nếm trải nhiều điều mới mẻ.

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 3 Âm lịch: top 3 con giáp VẬN ĐỎ ĐEO BÁM kiếm tiền dễ như trở bàn tay, ngồi chơi cũng hốt bạc, đổi đời sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lĩnh vực mới mẻ, kỳ thật ai cũng không biết phía sau là tốt hay xấu, trong lúc rất nhiều người chần chừ, tuổi Tỵ lại có thể dũng mãnh xông pha đón đầu. Thế nhưng tuổi Tỵ cũng không phải là những người lỗ mãng, họ là người có lòng nghi kỵ rất mãnh liệt. Mỗi lần lựa chọn, họ đều suy tính kỹ càng, đến khi đảm bảo được mình sẽ không lựa chọn nhầm, tuổi Tỵ mới quyết dân thân.

Tháng 3 âm lịch này, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, có thể thỏa thích làm theo ý mình. Muốn tiền sẽ có tiền, muốn tình cũng có tình.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có thể sẽ được quý tinh phù trợ nên mau mắn phát tài trong tháng 3 âm lịch này. Kim Đẩu tinh mang theo điềm báo tài lộc thấy rõ, có thể ban đầu con giáp này sẽ phải chịu khá nhiều cực khổ, vất vả mệt nhọc trăm bề nhưng tới sau đó, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với đóng góp của mình.

 

Những kinh nghiệm và nghị lực vượt lên khỏi nghịch cảnh khiến cho người tuổi Sửu trở nên mạnh mẽ hơn, cũng khiến cho cuộc sống của bạn có thêm nhiều màu sắc. Vượt qua được những cửa ải chông gai kia, bản mệnh được trui rèn cả về tinh thần và năng lực. 

 

Cố gắng để vượt qua gian khó, người tuổi Sửu từ đó sẽ đón nhận tài vận thăng cấp bất ngờ, luôn đi lên theo chiều hướng tích cực, tiền bạc tiêu xài thoải mái chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Công việc cũng mang tới nguồn thu nhập càng ngày càng gia tăng. Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Trâu dễ như trở bàn tay, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị.

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