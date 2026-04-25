Khi chồng không còn muốn chung giường: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Tâm linh - Tử vi 25/04/2026 20:08

Thời gian đầu sau khi kết hôn, đàn ông lúc nào cũng nhiệt tình trong chuyện giường chiếu. Nhưng sau khi bước vào tuổi trung niên, họ lại lạnh nhạt hơn. Vậy nguyên nhân sâu kín khiến chồng không muốn ngủ cùng vợ là gì?

Sau khi kết hôn, tình yêu sẽ dần dần trở thành tình nghĩa. Giữa vợ chồng ít khi có những buổi hẹn hò ngọt ngào, những lời nói yêu thương cũng sẽ thưa dần theo thời gian. Hơn thế nữa, thường thì sau 40 tuổi, sự thân mật giữa hai người sẽ giảm đi rõ rệt. Một biểu hiện dễ thấy chính là chồng không muốn ngủ cùng vợ nữa. Nguyên nhân không phải do hết yêu, cũng không phải do người vợ gây ra lỗi lầm gì. Lời tâm sự của người đàn ông dưới đây sẽ khiến phụ nữ phải chết lặng.

"Tôi chịu rất nhiều áp lực".

Anh Vương, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, là nhân viên công sở với một mức lương không cao cũng không thấp. Vợ của anh là cô Lý, bằng tuổi với anh. Anh tâm sự, sau 40 tuổi đột nhiên không còn muốn ngủ với vợ nữa. 

Anh Vương kể: "Thật ra, quan hệ ban đầu giữa tôi và Lý rất tốt. Tôi nhớ cách đây chỉ vài năm, vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đã nghiến răng mua một chiếc túi giá 20 triệu. Trong nhiều năm qua, tôi yêu cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng rất yêu tôi. Thậm chí vào lúc này, quan hệ vợ chồng của chúng tôi vẫn rất tốt. Nhưng hiện tại, tôi thật sự không muốn ngủ với cô ấy. Nguyên nhân đều do tôi chứ không có lý do nào khác. Tôi cảm thấy áp lực trong cuộc sống quá lớn".

Khi chồng không còn muốn chung giường: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 1
Đàn ông muốn một mình gánh vác áp lực cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Với cương vị là trụ cột gia đình, áp lực của anh Vương càng ngày càng lớn. Một tháng có bao nhiêu thứ tiền phải lo, dù lương tháng lên đến trăm triệu cũng không đủ tiêu. 

Sau khi bước qua tuổi 40, áp lực cuộc sống của đàn ông sẽ trở nên rất nặng nề. Từ những chi phí nhỏ nhặt cho đến tiền bảo hiểm, chăm sóc bố mẹ, chuyện học hành của con cái đều cần tiền. Vì vậy, sau khi bước vào tuổi trung niên, đàn ông có xu hướng trở nên lầm lì, cũng đồng thời lao đầu vào làm việc điên cuồng. 

Vào thời điểm này, sự kiêu hãnh của một người đàn ông không cho phép anh ấy yếu đuối. Họ muốn giữ lấy nỗi đau trong lòng, tự mình giải quyết mọi chuyện. Lí do làm như vậy cũng vì yêu thương vợ.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác khiến vợ chồng ngủ riêng là do cảm thấy nửa kia không còn hoàn hảo nữa. Nói đi nói lại, đàn ông vẫn rất coi trọng vẻ bề ngoài của phụ nữ. Vậy nên, một người vợ ăn mặc luộm thuộm, thân hình xuống cấp sẽ khiến chồng không còn mặn mà như trước. 

Khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm sau khi kết hôn chính là thử thách mà vợ chồng phải vượt qua. Do đó, hãy dành thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn, cố gắng bao dung và kiềm chế cảm xúc. Chỉ có như vậy, hôn nhân mới có thể vững bền

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 26/4/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc