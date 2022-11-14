Tử vi tháng 12 Dương lịch: 5 con giáp vơ hết lộc trời tiền về như núi, thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Trong tháng 12 này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Họ có kế hoạch cụ thể cho đời mình, luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn, phú quý phát tài.

Tử vi tháng 12 Dương lịch, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết.

Tuổi Tuất

Người thuộc con giáp Chó tương đối điềm đạm và rất thận trọng trong công việc, ở nơi làm việc thường thích tìm tòi cơ hội mới, năng lực tuy không nổi trội nhưng luôn có thể đứng vững trong sự nghiệp với sự dũng cảm, dám nghĩ và xông pha. Ban đầu, tuổi Tuất đôi khi rụt rè và không dám đi bước đầu tiên khi đối mặt với cơ hội, điều này sẽ khiến họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, sau một thời gian suy ngẫm, tuổi Tuất đã nắm được mã để thành công.

Khi gặp phải những trường hợp khẩn cấp, người tuổi chó không bỏ cuộc mà luôn tin tưởng vào bản thân và tìm kiếm sức sống khi đối mặt với nghịch cảnh, họ biết rằng thành công không dễ dàng như họ tưởng tượng, nhưng nếu họ rút lui, sự nghiệp của họ chắc chắn sẽ trượt dài. Chỉ cần chăm chỉ mới có thể đạt được một số thứ. Đừng để cuộc đời để lại những tiếc nuối. Việc lớn là bắt đầu lại từ đầu. Sau tháng 10, vận may sẽ dẫn đầu, tiếp tục tương lai tươi sáng, và sự nghiệp sẽ tạo ra nhiều khả năng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, tử vi tháng 12 Dương lịch mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Ngọ. Tự cao, ham chơi và bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc con giáp bản lĩnh này sẽ gặt hái được thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này trong tháng 12 Dương lịch.

Tuổi Mùi

Tử vi tháng 12 Dương lịch vận may lội ngược dòng thế nên, con giáp này làm gì cũng hanh thông thuận lợi, suôn sẻ hơn người. Nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư kinh doanh hay buôn bán thì tháng 12 Dương lịch ngày tới chính là thời cơ để Mùi gặt hái thành công vang dội.

Càng về cuối tháng 12 con giáp này càng may mắn ngút trời. Chẳng những tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc Mùi còn thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch xa vui vẻ cùng gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm