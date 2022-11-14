3 con giáp hưởng hết may mắn tuần này (14/20/11), rũ sạch vận đen, tài lộc sáng chói, tiền ùa vào ví tới tấp

Là con giáp may mắn tuần này nên dù phải trải qua khó khăn song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công.

Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả.

Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Trong mối quan hệ tình cảm, bạn và người ấy vẫn không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng sau mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Bạn và người ấy dần tìm được cách dung hòa, khiến tình yêu thêm gắn kết.

2. Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần này. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.



Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Hãy dành cho người ấy một tình cảm tương tự, chắc chắn hai người sẽ trở thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

3. Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu là con giáp may mắn tuần này, song mọi việc không tiến triển theo chiều hướng thuận lợi ngay từ đầu. Ngược lại, bạn phải tìm ra cách vươn lên từ nghịch cảnh.

Đầu tuần, bản mệnh dễ vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo, song cuối cùng thì bạn đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Phương diện tài lộc có chút ít khởi sắc với những người làm ăn kinh doanh. Bạn cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình.

Sao Dịch Mã xuất hiện khuyên bạn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Chuyện tình cảm có đôi chút dấu hiệu tích cực, quan trọng là bạn cũng phải chủ động hơn trong các mối quan hệ. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động trò chuyện và giữ liên lạc với người ấy, quá trình trò chuyện về sau sẽ khiến hai người gần gũi với nhau hơn.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm