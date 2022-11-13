Nửa đầu tháng 11/2022 cát tinh soi chiếu, nửa cuối tháng thần tài lâm môn, 3 con giáp tháng 12 trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 17:09

Cuối tháng 11 này có sự xuất hiện của cát tinh Thiên Tài, 3 con giáp này đón vận may về phương diện tài lộc.

Tuổi Tỵ

Các bạn thuộc con giáp Tỵ, cuối tháng 11 vận trình hạnh phúc nhân đôi, chỉ qua một đêm là trở nên giàu có. Do được các sao tốt lành phù hộ nên dù làm ở ngành nghề nào, bạn cũng đạt được thành tích tốt và không ngừng thăng quan tiến chức. Không những vậy, những người tuổi Tỵ độc thân sẽ thành công thoát khỏi cảnh độc thân, có nhiều người cầu hôn vây quanh, cuộc sống hòa thuận.

Thế nên, dù hiện tại gặp phải những việc không như ý Tỵ cũng đừng nản lòng. Bởi lẽ, chỉ cần cống hiến hết mình, làm việc miệt mài bạn ắt được đáp đền xứng đáng, muốn nghèo cũng không được. 

Nửa đầu tháng 11/2022 cát tinh soi chiếu, nửa cuối tháng thần tài lâm môn, 3 con giáp tháng 12 trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được dự báo đón nhận nhiều điềm lành, tiền bạc rủng rỉnh trong 35 ngày tới. Con giáp này nếu biết nắm bắt cơ hội thì không chỉ tài vận hanh thông mà tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn trước.

Sách tử vi có nói, trong thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12, nhờ được thần tài dúi tiền vào tay, con giáp giàu có này sẽ đổi đời ngoạn mục. Không chỉ thu nhập tăng theo cấp số nhân, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục, Tỵ còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia. 

Bản mệnh còn có vận đào hoa rất vượng. Những người đang độc thân có thể đón nhận cơ hội phát triển một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Tý có thể sớm thoát khỏi cảnh FA.

Nửa đầu tháng 11/2022 cát tinh soi chiếu, nửa cuối tháng thần tài lâm môn, 3 con giáp tháng 12 trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tháng 11 này có sự xuất hiện của cát tinh Thiên Tài, người tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

 

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bạn cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tháng 11 song hỷ lâm môn, ăn nên làm ra, làm gì cũng thành công mỹ mãn nên 3 con giáp này sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng không được.

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