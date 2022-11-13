Từ ngày 24/11 đến ngày 29/11, top 3 con giáp tài lộc như diều gặp gió, quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể

Những người sinh năm Mùi có tham vọng mạnh mẽ, không muốn sống và làm việc tầm thường, và là những người rất tự chủ về sự nghiệp. Người tuổi Dê đã trải qua một số lần xoay vần trong khoảng thời gian vừa qua và họ không có kết quả tốt về mọi mặt.

Cuối tháng 11/2022 với sao Tử vi , bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, nhờ đó, bạn có thể tạo ra những bước đột phá lớn hơn ở nơi làm việc. Cuối tháng 8, người tuổi Mùi có thể nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong mọi việc họ làm, sự nghiệp sẽ xoay chuyển đúng lúc, nhất định có thể xoay chuyển trong tương lai. Sự hài hòa và vẻ đẹp, hạnh phúc và ngọt ngào.

Tuổi Ngọ có tính cách độc lập. Họ không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Con giáp này làm gì cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Bản mệnh coi trọng danh dự và chữ tín nên đã nói được thì sẽ làm được. Dù được giao trọng trách gì, tuổi Ngọ cũng sẽ cố gắng để hoàn thành một cách chỉn chu nhất.

Tử vi dự báo rằng cuối tháng 11/2022 là thời điểm tuổi Ngọ đón nhận vận may lội ngược dòng. Bản mệnh được thần Phật chiếu cố lại có quý nhân nâng đỡ nên mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Tất nhiên, tuổi Ngọ vẫn phải đối mặt với khó khăn nhưng sẽ sớm vượt qua và hưởng cuộc sống no đủ.

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Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp vượng tài lộc ngày cuối tháng 11/2022 này. Vận tài lộc của những chú Hổ cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bạn bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Công việc cũng đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Người tuổi Dần không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi cát thần Tỷ Kiên cũng sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

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