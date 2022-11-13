Từ ngày 24/11 đến ngày 29/11, top 3 con giáp tài lộc như diều gặp gió, quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 16:09

Tháng 11 song hỷ lâm môn, ăn nên làm ra, làm gì cũng thành công mỹ mãn nên 3 con giáp này sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi có tham vọng mạnh mẽ, không muốn sống và làm việc tầm thường, và là những người rất tự chủ về sự nghiệp. Người tuổi Dê đã trải qua một số lần xoay vần trong khoảng thời gian vừa qua và họ không có kết quả tốt về mọi mặt.

Cuối tháng 11/2022 với sao Tử vi, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, nhờ đó, bạn có thể tạo ra những bước đột phá lớn hơn ở nơi làm việc. Cuối tháng 8, người tuổi Mùi có thể nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong mọi việc họ làm, sự nghiệp sẽ xoay chuyển đúng lúc, nhất định có thể xoay chuyển trong tương lai. Sự hài hòa và vẻ đẹp, hạnh phúc và ngọt ngào.

Từ ngày 24/11 đến ngày 29/11, top 3 con giáp tài lộc như diều gặp gió, quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính cách độc lập. Họ không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Con giáp này làm gì cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Bản mệnh coi trọng danh dự và chữ tín nên đã nói được thì sẽ làm được. Dù được giao trọng trách gì, tuổi Ngọ cũng sẽ cố gắng để hoàn thành một cách chỉn chu nhất.

Tử vi dự báo rằng cuối tháng 11/2022 là thời điểm tuổi Ngọ đón nhận vận may lội ngược dòng. Bản mệnh được thần Phật chiếu cố lại có quý nhân nâng đỡ nên mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Tất nhiên, tuổi Ngọ vẫn phải đối mặt với khó khăn nhưng sẽ sớm vượt qua và hưởng cuộc sống no đủ.

Từ ngày 24/11 đến ngày 29/11, top 3 con giáp tài lộc như diều gặp gió, quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong ấm ngoài êm, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp vượng tài lộc ngày cuối tháng 11/2022 này. Vận tài lộc của những chú Hổ cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bạn bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

 

Công việc cũng đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Người tuổi Dần không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi cát thần Tỷ Kiên cũng sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

 

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 3h03 ngày 23/11, thần tài dúi tiền vào tay, 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia đổi đời ngoạn mục

Đúng 3h03 ngày 23/11, thần tài dúi tiền vào tay, 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia đổi đời ngoạn mục

Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tử vi con giáp bói con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 55 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 55 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách