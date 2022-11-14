"Vận đen đeo bám - tiểu nhân thọc gậy bánh xe" - Chia buồn với 3 con giáp đen đủi nhất 2 tháng cuối năm 2022 - cần thận trọng đường đi nước bước, chớ rơi vào bẫy kẻ xấu

Tuổi Dần dễ trở thành con giáp phạm tiểu nhân 2 tháng cuối năm 2022 này, chính vì thế mà con đường sự nghiệp cũng như tài lộc đều không có những bước tiến triển quá đáng chú ý.

Thời điểm này, bạn cần phải có cách cư xử cho hợp lý trong mỗi tình huống khác nhau, đừng quá thẳng thắn, thích gì nói nấy, thích gì làm nấy kẻo bạn sẽ vô ý làm mất lòng người khác mà chẳng hề nhận ra, khiến các mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng.

Thay vì gây thù chuốc oán, tự tạo thêm kẻ tiểu nhân cho mình thì bạn nên giữ quan hệ xã giao hài hòa với mọi người, không nghiêm trọng hóa những vấn đề mình đang gặp phải.

Khi công việc xảy ra vấn đề, bạn không nên tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc oán trách người khác mà hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân, đồng thời nhìn nhận lại những việc mình đã và đang làm xem có gặp sai sót ở đâu không.

Ngoài ra, nếu là người đứng ở vị thế lãnh đạo thì con giáp này cần phải tỉnh táo trong cả công việc làm ăn, đầu tư lẫn chi tiêu, đừng tin vào lời rủ rê, nịnh nọt của kẻ xấu, nếu không tiền đổ vào túi nhiều đến mấy rồi cũng rơi vào cảnh nợ nần, thiếu thốn.

Thực chất, vẫn có thời điểm quý nhân xuất hiện giúp bạn phân tích vấn đề, tìm ra định hướng giải quyết công việc. Quan trọng là bạn cần phải biết ai là người muốn tốt cho mình để khiêm tốn lắng nghe, đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, gạt bỏ ý kiến của người khác.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong công việc vào khoảng thời gian 2 tháng cuối cùng của năm 2022 này do bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Bạn cần bình tĩnh trước mọi biến cố, tránh hành xử nông nổi, như vậy mới hạn chế được nhiều tác động không mong muốn.

Con giáp này hãy chú ý các đối tượng tiếp cận mình, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân tìm cách ném đá giấu tay, nhân lúc bạn lơ là làm ra những hành động cướp công hoặc hạ thấp uy tín của bạn. Tốt nhất, hãy tập trung làm cho tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tự “mua dây buộc mình”.

Con giáp này nên chú ý hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút để có thể lắng nghe mọi người xung quanh và có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề. Nếu bạn kịp thời khắc phục những yếu điểm của mình, cơ hội phất lên không còn xa.

Với người làm ăn kinh doanh, con đường làm giàu cũng xuất hiện nhiều trắc trở. Có đôi khi cơ hội làm giàu vụt qua trước mắt nhanh chóng đến mức bạn không kịp nắm bắt, nhưng phần nhiều là bạn phải chịu đựng những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu, khiến các kế hoạch đề ra thường xuyên gặp rắc rối bất ngờ, thậm chí khiến tiền bạc có dấu hiệu hao hụt.

Khoảng thời gian này, bản mệnh cần xác định rõ điểm mạnh của mình là gì để phát triển tập trung theo hướng đó. Một khi bạn đã có chỗ đứng trên thị trường thì không cần quá lo lắng đến sức ép đối thủ tạo ra nữa.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có thể rơi vào tình trạng “giậm chân tại chỗ” trong 2 tháng cuối năm này. Các công việc của bạn có dấu hiệu chững lại, không đạt được bước phát triển nào đáng kể vì vướng phải nhiều rắc rối.

Trong công việc, bạn không nên có cái nhìn phiến diện về bất cứ điều gì, đồng thời cũng phải luôn mở rộng lòng để đón nhận những điều mới mẻ. Khi biết cách thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều vấn đề chẳng còn khó khăn như trước nữa.

Đồng thời, bạn cũng cần phải học cách thích nghi với hoàn cảnh và hòa hợp với mọi người, bởi chẳng ai có thể hoàn thành được tất cả mọi việc một mình, với sự giúp sức của mọi người, bạn sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn.

Còn nếu cứ tự cô lập bản thân, bạn sẽ rất dễ trở thành đối tượng khiến kẻ tiểu nhân để mắt đến. Cuối cùng, đến khi gặp rắc rối khó giải quyết, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai có thể giúp đỡ.



Cuối năm, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu của bản thân hoặc xây sửa nhà cửa. Bạn cần cân nhắc kĩ việc nào là cần thiết và việc nào là không để đảm bảo cân bằng thu chi, đừng nghe theo lời mời chào của những người không đáng tin cậy.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm