Tử vi tháng 11/2022 tuổi Tuất âm lịch: "Thần tài độ, Quý nhân cưng như trứng" - Càng cố gắng bao nhiêu, càng thành công bấy nhiêu

Tử vi tháng 11/2022 tuổi Tuất âm lịch thấy rằng trong khoảng thời gian này, người tuổi Tuất càng cố gắng bao nhiêu thì càng gặt hái được thành công rực rỡ bấy nhiêu. Quan Đới và Dịch Mã sẽ đem tới không ít thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho bản mệnh.

Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao, bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút.



Để hoàn thành được nhiệm vụ, có thể bạn sẽ thấy hơi vất vả một chút đấy, song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực của bản thân. Hãy để tiềm năng của mình được phát huy, có thể chính bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được.

Với người có chức có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc, khiến nhiều người nể vì và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp tập thể vượt qua nhiều khó khăn.

Dù là người giữ vị trí gì hay ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng hãy sắp xếp thời gian để học hỏi thêm những điều mới mẻ và noi theo những cái tốt của mọi người xung quanh. Quá trình tìm tòi, học hỏi sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, nhận ra đâu là nguy cơ cần phải tránh và đâu là cơ hội phải nắm bắt ngay.

Hãy hành xử một cách khiêm tốn dù đã gặt hái thành công, như vậy bạn sẽ gây được thiện cảm với quý nhân, được đối phương giúp đỡ trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tử vi tài lộc tuổi Tuất tháng 11/2022

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong tháng 11 này nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi. Bạn không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công bỏ sức của mình ra thì thu tiền về đầy túi là chuyện đương nhiên.

Quan Đới cho thấy những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng, thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc. Thậm chí, có một vài người được cấp trên cân nhắc tăng lương.

Với người làm ăn kinh doanh, dưới ảnh hưởng của Dịch Mã, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn chạy đáo một chút, song nhờ vậy mà bạn quen biết được thêm với nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng.

Nếu có ý định mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn có thể xem xét tiến hành luôn vào thời điểm này. Đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ, bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ tầm nhìn xa trông rộng của mình.

Dù là người làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ tìm ra hướng khắc phục nhanh chóng hơn, thậm chí có hướng đi mới giúp tiền đổ về đầy túi.



Ảnh minh họa: Internet

3. Tử vi tình duyên tuổi Tuất tháng 11/2022

Vận trình tình duyên của người tuổi Tuất không thực sự sáng sủa trong tháng 11 này. Các mối quan hệ của bạn liên tiếp xảy ra trục trặc mà một phần cũng là do lối hành xử, suy nghĩ của chính bản thân bản mệnh.

Với người còn độc thân, những suy nghĩ bi quan, tiêu cực là yếu tố ngăn bạn mở lòng với người khác giới. Bạn sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, bị lừa dối nên không dám tin tưởng vào bất cứ ai.

Đừng giữ mãi trong lòng những quan điểm phiến diện như vậy. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, bạn nên nhìn vào hành động của người ấy.



Nếu đối phương ở bên bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn một cách chân thành thì bạn nên thử cho người đó một cơ hội. Qua thời gian, những hành động của người ấy sẽ chứng minh cho bạn thấy đó có phải là người đáng tin cậy không.

Với người đã có đôi có cặp, bạn nên tránh việc so sánh nửa kia của mình với người này, người khác. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, bạn không thể bắt nửa kia trở thành một người hoàn hảo về mọi mặt.



Thay vì phóng đại những khuyết điểm của đối phương, bạn nên nhìn vào điểm mạnh của người đó để trân trọng và bao dung hơn cho đối phương.

Khi có điều gì khiến bạn không hài lòng, tử vi tháng 11/2022 tuổi Tuất âm lịch khuyên bạn đừng giấu giếm đi rồi lại nảy sinh giận hờn, bất mãn. Chỉ khi bạn nói ra, người khác mới có thể hiểu và giúp đỡ cho bạn được.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tử vi sức khỏe tuổi Tuất tháng 11/2022

Thiên Nguyệt hung tinh đem tới tác động không tốt cho tình trạng sức khỏe của người tuổi Tuất. Bạn thường xuyên ưu tư, lo lắng khiến tinh thần rơi vào trạng thái căng thẳng, bất an, từ đó sức khỏe thể chất cũng có giấu hiệu suy giảm.

Bạn cần tìm được nguồn cơn những lo lắng của mình, như vậy mới có hướng giải quyết tận gốc. Đừng ngại tâm sự với bạn bè, người thân của mình, bởi họ có thể giúp bạn vượt qua tình trạng trên.

Thêm vào đó, công việc vất vả cũng sẽ khiến bạn không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy sắp xếp công việc khoa học để sự nghiệp không chiếm mất quá nhiều thời gian riêng tư, gây căng thẳng, mệt mỏi.