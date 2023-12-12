Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 09:59

Theo tử vi cho thấy, trong tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

Tuổi Thìn

Trong tháng 11 âm lịch, vận phúc của người tuổi Thìn tăng lên đáng kể, bao dự định trong tương lai gần của con giáp này đều sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Với những người làm ăn, dù mọi chuyện đang bị đình trệ vì các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thiên tai nhưng Thìn vẫn kinh doanh thuận lợi, có khi còn vượt doanh số hơn cả ngày thường.

Con đường sự nghiệp của Thìn cũng sẽ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, thu về tiền tỷ mỗi quý. Người tuổi Thìn không chỉ đỏ vận trong công việc mà còn thành công trong cuộc sống. Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển, giúp cho con giáp này tìm được tri kỷ của đời mình, cùng nhau đi tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tuổi Sửu được dự đoán chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Tuổi Sửu sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Con giáp này sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. 

Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn trong tháng 11 âm lịch. Những người tuổi Dậu trời sinh đã thông minh, tinh nhanh nên họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Con giáp này khi đối diện với khó khăn, thử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. 

Tử vi cho biết, người tuổi Dậu có cơ hội thăng quan phát tài. Con giáp càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Dậu không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên.

Tử vi tháng 11 âm lịch: Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang tháng 12, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Sang tháng 12, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Bước sang tháng 12, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 11 âm lịch tử vi ngày 30/10 âm lịch tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 47 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng