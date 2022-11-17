Tử vi tháng 11 âm lịch: 3 con giáp lọt ngay hố vàng, tài lộc dư dả, kết thân với Thần Tài, vững vàng vươn tới đỉnh cao

Bước sang tháng 11 âm lịch, bạn sẽ gặp được vô cùng nhiều cơ hội. Đừng chần chừ, hãy nhanh chóng nắm bắt để vươn tới đỉnh cao!
- Cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp bước chân vào giới giàu sang, tài lộc bạt ngàn, chuyển bại thành thắng, dư dả tiền tiêu
- Vận khí tốt từ ngày 15/11 - 26/11, 3 con giáp đón tài lộc đến, két ngập tiền vàng, phát triển rực rỡ, cuộc sống huy hoàng
Tuổi Tý
Sang tháng 11 âm lịch là thời điểm con giáp này đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó. Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện của bạn và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo.
Tài lộc ở mức bình ổn, khởi sắc hơn trước rất nhiều. Cả Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện trao cho bản mệnh cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới. Bạn sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Sao Thái Âm che chở cho phương diện tình duyên của người tuổi Tý. Gia đình và bạn đời là chỗ dựa về mặt mặt tinh thần cho bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hay những lời động viên cần thiết từ người thân, điều đó giúp bạn cảm thấy an tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn.
Tuổi Dần
Cát tinh Thái Dương che chở khiến cho vận trình người tuổi Dần thêm phần sáng sủa trong tháng 11 âm lịch. Công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất. Đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra.
Ngoài ra, bạn nên san sẻ bớt gánh nặng cho những người cộng sự thay vì cứ nhận hết mọi việc, làm vậy bạn sẽ có thêm thời gian tập trung vào công việc của mình hơn.Tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Người làm công ăn lương có thêm những khoản thưởng nóng hay phụ cấp trách nhiệm. Người làm buôn bán sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy.
Tuổi Thìn
Công việc của người tuổi Thìn khá suôn sẻ ngay trong tháng 11 âm lịch. Bạn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng cũng khuyến khích con giáp này hăng hái mạnh dạn thể hiện bản thân, chứng minh vai trò không thể thay thế trong tập thể.Với những gì đã thể hiện, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón nhận những lời khen ngợi và tán dương từ mọi người. Sự nhiệt tình, năng động của bạn có thể trở thành tấm gương cho mọi người.
Chẳng những công việc, tình hình tài chính của bản mệnh cũng có nhiều biến chuyển tích cực trong thời gian này. Bạn nên tìm thêm những nguồn hợp tác đáng tin cậy để mở rộng quy mô làm ăn của mình. Về phương diện tình cảm, nhiều điều thú vị sẽ đến với người độc thân trong tuần này. Những buổi gặp gỡ, hẹn hò sẽ để lại nhiều cảm xúc đặc biệt mà chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy để mọi thứ phát triển thật tự nhiên, đừng nóng vội cũng đừng quá nhút nhát nhé.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm