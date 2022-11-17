Tử vi tháng 11 âm lịch: 3 con giáp lọt ngay hố vàng, tài lộc dư dả, kết thân với Thần Tài, vững vàng vươn tới đỉnh cao

Tuổi Tý

Sang tháng 11 âm lịch là thời điểm con giáp này đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó. Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện của bạn và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo.



Tài lộc ở mức bình ổn, khởi sắc hơn trước rất nhiều. Cả Chính Tài và Thiên Tài xuất hiện trao cho bản mệnh cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới. Bạn sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Sao Thái Âm che chở cho phương diện tình duyên của người tuổi Tý. Gia đình và bạn đời là chỗ dựa về mặt mặt tinh thần cho bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hay những lời động viên cần thiết từ người thân, điều đó giúp bạn cảm thấy an tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn. Sang tháng 11 âm lịch là thời điểm con giáp này đạt được trạng thái đỉnh cao nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cát tinh Thái Dương che chở khiến cho vận trình người tuổi Dần thêm phần sáng sủa trong tháng 11 âm lịch. Công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất. Đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra.



Ngoài ra, bạn nên san sẻ bớt gánh nặng cho những người cộng sự thay vì cứ nhận hết mọi việc, làm vậy bạn sẽ có thêm thời gian tập trung vào công việc của mình hơn.Tài lộc cũng không có gì phải lo lắng. Người làm công ăn lương có thêm những khoản thưởng nóng hay phụ cấp trách nhiệm. Người làm buôn bán sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy.