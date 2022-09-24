Tử vi phương Đông dự đoán 24/9: Cát Tinh soi rọi, Ân Quang chở che, 3 con giáp hào quang rực rỡ, hầu bao căng chặt, tiền chất đầy ví, vàng chất đầy kho, sổ đỏ phải tính bằng kí

Chính Quan hành khiển mang đến một ngày tài lộc mang nặng cái tôi cá nhân nhất. Những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi tiền bạc nếu tuân thủ luật pháp, đi theo đường chính đạo.

Tử vi phương Đông dự đoán 24/9 sắp tới đây, với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ ngày một thuận lợi. Công việc hàng ngày của bạn cũng rất yên bình và có trình tự gọn gàng. Nhờ biết phối hợp với đồng nghiệp, tuổi Thìn hoàn thành tốt các mục tiêu không quá khó khăn.

Tử vi phương Đông dự đoán 24/9 sắp tới đây, với tinh thần nghiêm túc và cống hiến hết mình, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ ngày một thuận lợi.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu hai người xảy ra những xung đột, cãi vã. Cả hai đều chẳng ai chịu thua ai, khăng khăng muốn làm những điều mình muốn. Nếu không có bất cứ giải pháp nào để gỡ rối thì e rằng kết cục xấu nhất tan vỡ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên: Tử vi phương Đông dự đoán 24/9 sắp tới đây cho dù tuổi Sửu có quan tâm đến người ấy đến mấy đi chăng nữa họ cũng không coi bạn ra gì đâu.

Công việc: Trong công việc tuổi Sửu sẽ nhận được vô số lời khen từ đồng nghiệp vì sự cố gắng của bạn trong thời gian qua.

Tài chính: Trong ngày tuổi Sửu sẽ phải chi một số tiền lớn để trả khoản nợ cũ.

Cẩn trọng: Những người trẻ tuổi thường thiếu cẩn trọng trong các quyết định của mình.

Con số may mắn: 12, 15

Màu sắc may mắn: Xanh, Đỏ

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Thân

Giờ tốt: 11h

Tử vi phương Đông dự đoán 24/9 sắp tới đây cho dù tuổi Sửu có quan tâm đến người ấy đến mấy đi chăng nữa họ cũng không coi bạn ra gì đâu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi phương Đông dự đoán 24/9 dưới sự nâng đỡ của Tam Hội, người tuổi Tuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm mới khí thế mới, bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao.

Bạn hiểu rằng thử thách cũng chính là thời điểm để mình phát huy ưu điểm, vì vậy, trong năm mới này, dù nội dung công việc có khó khăn đi nữa, bạn cũng không có ý định trốn tránh. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng gia đình bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên cố tình lờ vấn đề đi.

Tử vi phương Đông dự đoán 24/9 dưới sự nâng đỡ của Tam Hội, người tuổi Tuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.