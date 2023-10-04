Tử vi nửa đầu tháng 10, những con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 10:58

Nhờ được thần tài bám riết không buông nên 3 con giáp giàu có này sẽ phú quý đủ đầy, tình tiền viên mãn, càng về hậu vận càng đắc tài đắc lộc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sinh ra đã sung sướng an nhàn thế nhưng thay vì lười nhác hưởng thụ thì con giáp này lại nỗ lực không ngừng để tự chủ tài chính. Tử vi có nói, trong nửa đầu tháng 10, càng dám dấn thân, con giáp này sẽ càng giàu sang, hút cạn lộc trời.

Đây cũng được xem là thời hoàng kim của con giáp may mắn ngút trời này. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần Thìn xứng đáng nhận được sau chuỗi ngày khốn khó chông chênh.

Tử vi nửa đầu tháng 10, những con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điềm đạm, chăm chỉ và có khả năng chịu được áp lực công việc nên Sửu có sự nghiệp thăng tiến khá nhanh. Đây cũng là lý do vì sao họ được cấp trên trọng dụng, trao cho vô số cơ hội để cải thiện thu nhập, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Khổ tận cam lai, sau những tháng ngày nằm gai nếm mật thì tử vi dự đoán, trong nửa đầu tháng 10, con giáp giàu có tuổi Sửu sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nếu họ càng chăm chỉ làm việc thì càng giàu sang thịnh vượng, của nả chất đống.

Tử vi nửa đầu tháng 10, những con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nổi danh là người siêng năng, từ tốn. Con giáp này ít khi đố kỵ, ích kỷ với người xung quanh. Họ không để quyền lợi cá nhân làm mờ mắt. Tuổi Dậu luôn nghĩ đến cảm xúc của mọi người trước khi làm việc gì.

Nhờ tập cách nghĩ cho người khác, sống ôn hòa, biết điều nên Dậu nhận nhiều thiện cảm của mọi người xung quanh. Từ đây, họ được giúp đỡ trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Trong nửa đầu tháng 10, con giáp này sẽ ăn nên làm ra, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng hờn.

Tử vi nửa đầu tháng 10, những con giáp chạm tay đến danh vọng, tiền bạc bốn phương tụ về, may mắn triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hân hoan đón Thần Tài, vượng tài lộc - phơi phới nhân duyên, giàu sang hơn người, kinh doanh xuôi chèo mát mái

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có vận mệnh RỰC LỬA, cuộc sống dư dả, sung túc như ý, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 3/10/2023 tử vi 12 con giáp tu vi hang ngay con giap may man

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng