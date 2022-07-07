Tử vi nửa cuối năm 2022 người tuổi Ất Hợi 1995 công việc, tài lộc, tình duyên sẽ ra sao?

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 08:43

Năm 2022 Nhâm Dần vận trình của những người tuổi Ất Hợi có phần kém hơn so với năm 2021. Nhâm Dần là năm Thất Sát đối với những người tuổi Hợi mà còn là năm tổn hại Tài Khí, chính vì vậy năm nay quả thực là thời điểm khó khăn và thử thách nhất trong những năm gần đây với 1995, vừa hạn tuổi 28 lại phạm Thái Tuế.

 

Tử vi nửa cuối năm 2022 người tuổi Ất Hợi 1995 công việc, tài lộc, tình duyên sẽ ra sao? - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Nam mệnh gặp sao La Hầu (không tốt)

Nữ mệnh gặp sao Kế Đô (không tốt)

Ất Hợi có lẽ đang trải qua nhiều cảm xúc, từ hoang mang đến mệt mỏi thậm chí có lúc rơi vào bế tắc. Nửa đầu năm vừa qua có lẽ Ất Hợi gặp khá nhiều vấn đề về công việc, sức khỏe. Người tuổi Ất Hợi không quá giỏi trong việc chịu áp lực, càng gặp áp lực lại càng rối lên. 

Nửa cuối năm 2022, Ất Hợi nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần bởi lẽ nếu không suy nghĩ lạc quan, thấu đáo thì 1995 sẽ bị chi phối rất nhiều, từ đó dễ có những hành động hoặc quyết định nhất thời, nữ giới tuổi này có phần nhạy cảm hơn. 

Về công việc

Mưu sự trong năm vất vả hơn, việc chuyển đổi công việc hoặc đi hướng đi mới, hay việc hợp tác kinh doanh đều có thể sẽ khó khăn vào năm 2022. Tuy nhiên, có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng ắt đạt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Chính Ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc. Nhất là người làm trong nhà nước. Tuy nhiên, nửa cuối năm rất dễ có biến động hoặc áp lực công việc đến từ nhiều phía rất dễ khiến bản mệnh chán nản.

Hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt năm là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân, dù là ở đâu thì tuổi Hợi phải tránh lơ là kẻo tiền mất tật mang.

Không khó hiểu nếu như năm nay Ất Hợi cảm thấy bản thân mình có nhiều thay đổi, đặc biệt về tính cách và suy nghĩ. Ất Hợi dễ nổi nóng hơn, cáu bẩn, thậm chí lời nói cũng có phần khác hơn trước rất nhiều, vậy nên cần khéo léo hơn để tránh những hiểu nhầm.

Mọi dự tính có thể bị đi lệch quỹ đạo đôi chút, thậm chí công việc bị ứ đọng, cộng thêm bản thân áp lực sẽ khiến mệt mỏi tăng thêm nhiều hơn. Cần chú ý tháng 8, 10, 12 sẽ có áp lực hoặc mệt mỏi về công việc. Chú ý tránh hợp tác với tuổi Tỵ, Tý, Thân, 3 tuổi này sẽ không hợp.

Về tình cảm

Khi đã mệt mọi thứ thì tình cảm cũng vì thế mà ảnh hưởng. Ất Hợi không phải tuổi giỏi trong việc sắp xếp cuộc sống, chỉ cần một thứ có vấn đề là những việc khác sẽ rối tung. Những tháng đổ lại đây, tín hiệu về tình cảm của Ất Hợi không mấy khả quan, nửa cuối năm cũng cần chú ý, huyện tình cảm, gia đạo của người tuổi Hợi không được như ý vì có sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chớm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở đó.

Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm nhạt phai hoặc người khác có cơ hội xen ngang gây điều phiền toái.

Dù vậy, tuổi này có lúc họ lại rất thảnh thơi trong đường tình cảm, có cũng được, không có cũng không sao, ung dung và tự tại. Chú ý tháng 7, 10, 11 có cãi vã hoặc bản thân phải đưa ra quyết định gì đó về mặt tình cảm. Khi cần vẫn nên nhờ sự tư vấn có người khác thì tốt hơn.

Về tài lộc

2022 là một năm hao tài, mãi đến cuối năm vẫn còn hao của. Nửa cuối năm lộc có phần đều đặn hơn nửa đầu năm nhưng việc chi tiêu hoặc hao hụt là điều khó tránh. Nên có kế hoạch chi tiêu và tích luỹ, không nên cho vay mượn và bỏ vốn vào năm nay. 

Cẩn trọng tháng 7, 8, 10 hao hụt tài chính. Mọi giao dịch hay mua sắm ở những tháng cuối năm 2022 nên suy tính thật kỹ càng. Mặc dù tài chính năm 2022 của Ất Hợi không thê thảm nhưng cũng đập chỗ này vá chỗ kia, cứ có lại chi tiêu nên bản thân luôn cảm thấy khá mệt.

Năm nay nam Ất Hợi thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bạc bài, bê tha bia rượu, gia đạo mâu thuẫn bất hòa liên miên.

Sức khỏe là thứ gần như Ất Hợi nên củng cố và chú ý nhiều. Nhiều người tuổi này năm nay tâm lý vô cùng bất ổn. Nên chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, riêng nữ mạng nếu có bầu vào năm nay phải hết sức chú ý sức khỏe. Nữ giới tuổi này trong năm nay rất nhạy cảm với thời tiết và sức khoẻ kém. Cẩn trọng hạn xe cộ và sức khỏe vào tháng 8 và 3 tháng cuối năm.

Nhìn chung năm 2022 là một năm bất ổn với Ất Hợi, tuy nhiên so với các tuổi khác thì Ất Hợi sẽ đỡ và nhẹ nhàng hơn. Đến nay thì cũng đã đi được nửa chặng đường, nên lấy lại tinh thần và tập trung vào cuộc sống hơn. Nếu áp lực quá có thể đi du lịch vào thời gian tới, chỉ cần lưu ý hạn sông nước vào tháng 7, 8 là được. Chúc bản mệnh nửa cuối năm gặp nhiều may mắn!

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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