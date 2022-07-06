Tử vi ngày 7/7/2022 của 12 con giáp, Thìn, Mùi, Dậu, Dần tài chính vững mạnh

Công việc: Tuổi Tý và đồng nghiệp có lúc xảy ra xích mích nhưng không giải quyết được trong ngày một ngày hai.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm đôi khi tuổi Tý có những lúc không vui, có bất đồng, mâu thuẫn, hai bạn nên chủ động giải quyết, nếu càng trì hoãn tình cảm càng trở nên tồi tệ và ngày càng xa cách nhau.

Cẩn trọng: Bản mệnh trong ngày tới không nên ra ngoài vào buổi trưa.

Tài chính: Tình hình tài chính ổn định, không có gì đáng lo ngại. Dù cho có chi tiêu nhiều nhưng bạn vẫn đang cố gắng kiếm tiền nên có thể duy trì trạng thái tương đối cân bằng.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Tuổi Sửu

Tình duyên: Bạn và người kia không hòa hợp nên cả hai đôi khi cũng xảy ra những xích mích lớn. Thế nhưng, bạn và nửa kia vẫn đang có khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người mơ ước. Nếu người độc thân sẽ tìm thấy được tình yêu mới thông qua mai mối của người quen.

Công việc: Ở môi trường làm việc, người tuổi này gặp phải sự nghi kỵ, đấu đá và tranh giành quyền lực. Do đó, bản mệnh buộc phải sáng suốt và lý trí để đề phòng những tai họa ập đến. Mệnh chủ sẽ được một người nào đó mệnh Thổ giúp đỡ nên có thể bạn sẽ tìm được đường đi cho mình.

Tài chính: Thời điểm này, tuổi Sửu có nhiều dự định về tài chính. Nếu có nghề tay trái, con giáp này sẽ thu về một khoản lợi nhuận kha khá từ công việc này đó nha.

Cẩn trọng: Bản mệnh sắp tới không nên quá mức cẩn trọng với các mối quan hệ bên ngoài.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Tuổi Dần

Tình duyên: Tử vi hôm nay cho thấy tuổi Dần độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn yêu mến, tình cảm có thể sẽ đơm hoa. Đào hoa vượng còn mang tới nhiều tin vui cho những người đã kết hôn.

Công việc: Trong công việc tuổi Dần có những lúc chán nản.Tuy nhiên bản mệnh sẽ mau chóng giải quyết được các rắc rối tồn đọng từ trước. Các dự án mới cũng đi vào hoạt động một cách trơn tru và đạt hiệu quả cao.

Tài chính: Mệnh chủ sắp tới có thể được gia đình trợ giúp nhiều trong vấn đề tài chính.

Cẩn trọng: Con giáp này dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tuổi Mão

Tình duyên: Tuổi Mão sống trong đau khổ khi phát hiện người bạn đời liên tục lừa dối mình.

Công việc: Mệnh chủ chỉ nên làm việc khi không có người khác dòm ngó vì họ có thể hại bạn đấy.

Tài chính: Tình hình tài chính sắp tới có biến chuyển rất lớn. Tốt nhất bản mệnh cũng chỉ nên dành tiền cho những mục đích thực sự cần thiết, chớ nên chạy theo xu hướng mà không quan tâm đến túi tiền của mình. Tiêu xài hoang phí sẽ khiến bạn mãi chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Cẩn trọng: Hôm nay tuổi Mão có thể rất mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi nhé.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Tuổi Thìn

Tình duyên: Tuổi Thìn mang trong mình rất nhiều tâm tư nên yêu ai cũng không đủ kiên trì, rất dễ bị phân tâm.

Công việc: Hôm nay trực Kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì vậy, bản mệnh nên xem xét thực hiện các công việc cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn và dễ dàng gặt hái được thành công..

Tài chính: Tài chính dần ổn định, không cần lo lắng gì nữa.

Cẩn trọng: Tuổi Thìn có thể nóng giận mất khôn.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Tuổi Tỵ

Tình duyên: Tử vi trong ngày cho thấy tuổi Tỵ có thể sẽ bị Quả Tú làm cho cô đơn trong thời gian dài.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc có chút khó khăn, đừng dễ dàng nản lòng đấy nhé. Bản mệnh có sự giúp đỡ của Quý Nhân, nên khoảng cách trên con đường đi tới thành công sẽ được rút ngắn lại.

Tài chính: Vận trình tài lộc nở rộ, rực sáng. Bản mệnh cũng sắp tới có người giúp đỡ về tài chính nên đừng lo lắng nữa.

Cẩn trọng: Hôm nay con giáp này sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện nếu làm gì sai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Tuổi Ngọ

Tình duyên: Tuổi Ngọ vì sự ích kỷ của bản thân nên vẫn luôn cho mình là đúng và không thể vượt qua được để đến với người kia. Nhưng nếu giúp đỡ và hỗ trợ nhau 2 bạn sẽ đi được chặng đường dài. Vì vậy, hãy trân trọng người tốt với mình này nhé.

Công việc: Trong ngày tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh hơn mới có thể làm tốt được mọi chuyện của mình.

Tài chính: Con giáp này tài chính tạm ổn, với sự động viên của những người thân trong gia đình, bạn sẽ có thêm động lực để tự mình kiếm tiền.

Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ nên cẩn thận lời nói hơn một chút.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Tuổi Mùi

Tình duyên: Tử vi tuổi Mùi cho thấy bạn không nên nóng vội trong chuyện tình cảm vì đâu còn có đó đấy thôi.

Công việc: Người tuổi này nên cẩn thận ở môi trường làm việc để đề phòng trước sự phá hoại của kẻ tiểu nhân. Bạn nên cảnh giác với những gì đang xảy ra nhé vì mọi chuyện là có người khác sắp đặt.

Tài chính: Con giáp này bị mất đi một khoản tiền đáng kể do sự chủ quan, vận trình tài lộc giảm sút đáng kể.

Cẩn trọng: Bản mệnh dễ bị người khác điều khiển về mặt tư duy.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Tuổi Thân

Tình duyên: Tuổi Thân đừng mang những chuyện của người khác ra để nói nếu bạn không muốn những điều này lặp lại. Còn người độc thân đừng vội nản lòng, bạn nên biết rằng cảm giác cô đơn không đáng sợ bằng việc sợ cô đơn mà chọn yêu lầm người.

Công việc: Trong công việc tuổi Thân không muốn người khác phải lo lắng cho mình nên lúc nào bạn cũng tỏ ra mạnh mẽ.

Tài chính: Tình hình tài chính ổn định, tài lộc có chút khởi sắc, bản mệnh có thể thoải mái hơn trong vấn đề chi tiêu mà không cần lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Tuổi Dậu

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm tuổi Dậu đã có nhiều chuẩn bị tốt cho mình nhưng không ngờ vẫn bị đối phương phũ phàng.

Công việc: Sắp tới tuổi Dậu đang mất đi chính bản thân mình vì bị cuốn theo mục tiêu của bản thân.

Tài chính: Tuổi Dậu những ngày sắp tới có thể có nhiều nguồn thu hơn, tuy nhiên bản mệnh lập lại kế hoạch chi tiêu kỹ lưỡng để tránh mất những khoản tiền vô lý.

Cẩn trọng: Nhiều người dè bỉu tuổi Dậu, thậm chí danh dự và uy tín của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời bàn tán sai sự thật

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tuổi Tuất

Tình duyên: Tuổi Tuất có những ngày cảm thấy rất mệt mỏi vì người ấy không chịu lắng nghe bạn.

Công việc: Hãy đưa ra ý kiến khi thật sự chắc chắn về điều đó. Tinh thần nhiệt huyết của bạn thậm chí có thể truyền cho mọi người xung quanh, để cả tập thể cùng cố gắng.

Tài chính: Bản mệnh trong ngày có thể sẽ mất tiền do bất cẩn.

Cẩn trọng: Con giáp này thường xuyên mất ngủ chứ không chỉ riêng hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tuổi Hợi

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi đừng nhắc chuyện quá khứ hay người cũ nhé. Điều này rất dễ sẽ gây bất hòa cãi vã với đối phương

Công việc: Tuổi Hợi chỉ vì không mang những lợi ích đến cho người khác mà bạn vô tình bị không được trọng dụng

Tài chính: Trong ngày tuổi Hợi phải nỗ lực hơn nữa để có khoản tiêu dùng cho mình.

Cẩn trọng: Mệnh chủ bạn bị nhiều người đưa vào thế khó trong công việc. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở để trục lợi.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.