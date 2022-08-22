Tử vi nói rằng, đúng 7h giờ sáng thứ 3 (23/8) vận trình của 3 con giáp này suôn sẻ bất ngờ, tin vui về tài lộc đổ về không kể xiết, dự báo đại thắng thành công

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 12:12

Trong thời gian này có 3 con giáp được Thần tài chiếu cố, gặp nhiều tin vui về tài lộc.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh vốn rất thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Họ rất giỏi giao tiếp nên được nhiều người trọng dụng, giúp đỡ. Theo các chuyên gia phong thủy, ngày 23/8 là thời điểm may mắn của người tuổi Mão, nhất là vào lúc 7h sáng.

Đặc biệt, thời gian này là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc. Nhờ có Thần tài giúp đỡ nên họ rất may mắn, làm gì hầu như cũng thành công. Đặc biệt là những người làm về kinh doanh lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cái Tết sung túc hơn bao giờ hết.

Tử vi nói rằng, đúng 7h giờ sáng thứ 3 (23/8) vận trình của 3 con giáp này suôn sẻ bất ngờ, tin vui về tài lộc đổ về không kể xiết, dự báo đại thắng thành công - Ảnh 1
Ngày 23/8 là thời điểm may mắn của người tuổi Mão, nhất là vào lúc 7h sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Tị khá rực rỡ, nhất là với những ai biết nắm bắt thời cuộc, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người xung quanh đang chán nản, bỏ bê. Có thể nói thời gian này bạn đang có lộc, do đó cần tập trung nắm bắt và tận dụng hết những gì mình đang có. Bên cạnh đó, bạn cũng nên sử dụng đồng tiền của mình để đóng góp cho cộng đồng nữa nhé.

Với người làm công ăn lương, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương. Một số người có khoản tích lũy từ trước, cộng thêm tiền thưởng thì có thể sắm sửa thêm cho gia đình nhỏ của mình. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quá trình làm từ thiện có thể giúp bạn phát triển quan hệ, làm quen được với những đối tác triển vọng, đôi bên có thể thảo luận hợp tác và tìm ra hướng đi mới cho chính mình.

Tử vi nói rằng, đúng 7h giờ sáng thứ 3 (23/8) vận trình của 3 con giáp này suôn sẻ bất ngờ, tin vui về tài lộc đổ về không kể xiết, dự báo đại thắng thành công - Ảnh 2
Tỵ sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày mới 23/8/2022, đúng 7h sáng người tuổi Mùi nếu làm ăn kinh doanh sẽ gặp được những đối tác tin cậy, công việc hanh thông. Nếu đang có kế hoạch làm gì thì bạn hãy mạnh dạn đầu tư. Ban đầu có thể tuổi Mùi sẽ gặp chút khó khăn nhưng chỉ cần nỗ lực là đâu sẽ vào đó.

Những người làm công ăn lương thì công việc cũng ổn định và trên đà phát triển. Hãy cứ nỗ lực phấn đấu, tuổi Mùi nhất định được đền đáp xứng đáng. Lời khuyên đưa ra cho các bạn là nếu đang bước vào lĩnh vực đầu tư thì cần sáng suốt, thận trọng, tự có chính kiến chứ đừng làm theo phong trào để tránh rủi ro.

Tử vi nói rằng, đúng 7h giờ sáng thứ 3 (23/8) vận trình của 3 con giáp này suôn sẻ bất ngờ, tin vui về tài lộc đổ về không kể xiết, dự báo đại thắng thành công - Ảnh 3
Trong ngày mới 23/8/2022, đúng 7h sáng, công việc của người tuổi Mùi ngày càng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 con giáp chuyển mình trong tháng 8 âm lịch: tài lộc chói sáng, hầu bao căng chặt, may mắn bùng nổ, thỏa sức vùng vẫy trong giàu sang phú quý

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3 con giáp được hưởng vía Thần Tài nên vận trình sẽ khởi sắc rực rỡ, tài lộc tới tấp, sự nghiệp đại cát đại lợi.

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