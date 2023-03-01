Tử vi ngày mới, thứ Năm (2/3/2023), 3 con giáp đổi vận bất ngờ, tiền về chật két, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc chạm đỉnh của chóp, vận trình hanh thông, may mắn không thiếu

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 17:15

Tử vi ngày mới, thứ Năm 2/3/2023 cho biết có tới 3 con giáp này may mắn đổi vận bất ngờ, tiền về túi liên tục, muốn gì cũng có, tài lộc tưng bừng, cuộc sống hưởng phúc giàu sang, phú quý 3 đời không hết.

Tuổi Mùi

Phần lớn người tuổi Mùi có trí tuệ cảm xúc cao. Từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện mình là người điềm đạm, hiền lành, không thích gây gổ, tranh đoạt. Nhờ vậy mà trong cuộc sống, con giáp này thường gặp nhiều may mắn, vận khí tốt, cuộc đời suôn sẻ.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Năm 2/3/2023 cho biết con đường hậu vận diễn ra tương đối thuận lợi với bản mệnh. Tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Đường làm ăn kinh doanh có quý nhân chỉ đường dẫn lối, có sự bứt phá giàu sang, các dự án đầu tư phát triển mang về khoản thù lào cực khủng cho họ. 

Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, vài ngày tới bản mệnh hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp này có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Năm 2/3/2023 cho biết con đường hậu vận diễn ra tương đối thuận lợi với bản mệnh. Tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Khi làm việc con giáp này cực kỳ nghiêm túc, tận tâm để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra, họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Tử vi ngày mới, thứ Năm 2/3/2023 cho biết những nỗ lực của Tuất trong thời gian qua sẽ được đền đáp, vì thế cho nên con giáp này hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Cuộc sống sung túc, đầy đủ rồi sẽ đến với bạn ngay thôi. 

Ngoài ra, con giáp này cũng muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Tuất sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Giai đoạn này, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, Tuất còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của họ như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

con giap 2
Tử vi ngày mới, thứ Năm 2/3/2023 cho biết những nỗ lực của Tuất trong thời gian qua sẽ được đền đáp, vì thế cho nên con giáp này hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Cuộc sống sung túc, đầy đủ rồi sẽ đến với bạn ngay thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, biết cách cư xử khéo léo. Họ có tấm lòng tốt bụng giúp đỡ người khác. Chính vì vậy trong ngày thứ Năm, con giáp may mắn này có cơ hội phát tài lên cao trong sự nghiệp. Thìn vốn dĩ mạnh mẽ, nên nếu nắm được ngày Tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng.

Về tài chính, con giáp này có cơ hội thu nhập được những khoản tiền khá cao trong giai đoạn tới đay. Không chỉ vậy, Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà, khối tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống tận cửa, muốn nghèo cũng không được.

Chuyện tình cảm cũng may mắn không kém khi đời sống tình cảm diễn ra cực kỳ viên mãn. Vợ chồng thêm gắn bó. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của đời mình.

con giap 3
Về tài chính, con giáp này có cơ hội thu nhập được những khoản tiền khá cao trong giai đoạn tới đay. Không chỉ vậy, Thìn được thần may mắn chiếu cố nên sẽ rước lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 14h chiều mai (2/3/2023), Ngọc Hoàng điểm danh, 3 con giáp đạp trúng kho vàng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền về ngập két

Đồng hồ điểm đúng 14h chiều mai (2/3/2023), Ngọc Hoàng điểm danh, 3 con giáp đạp trúng kho vàng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc nhân đôi, tiền về ngập két

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 14h chiều mai 2/3/2023 có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc suôn sẻ, cuộc sống giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp ngày 2/3 tử vi ngày mới tử vi ngày 3/2/2023 tu vi ngay 3/2/2023 tử vi năm Quý Mão Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 11 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng